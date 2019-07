Un partido de récord: 807 mujeres, 69 horas de fútbol y 773 goles por la igualdad

Mientras el Parc Olympique Lyonnais se viste de gala para acoger semifinales y final del Mundial femenino de Francia 2019 y las estrellas del torneo se preparan para encender los focos del fútbol mundial, a escasos metros 807 mujeres ya han hecho historia. Durante 69 horas, participantes de entre tres y 70 años jugaron el partido más largo con un resultado final de 404-369. Organizado por Equal Playing Field, una ONG que pretende reconocer el papel de las mujeres en el deporte, han batido un récord mundial donde centenares de mujeres jugaron al fútbol por un objetivo común: igualdad.

WE. DID. IT. After 69 hours of continuous play, 807 players on the pitch and a score of 404 - 369, we completed our world record attempt for the largest number of players to appear continuously in a 5-a-side match. *official numbers to follow! #AnyGirlAnyWhere @twitter @adidas pic.twitter.com/MBtdx0AGf2