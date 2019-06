Un partido para los valientes

álex estébanez | ponferrada

La Deportiva comienza hoy el segundo capítulo de los tres que conforman la fase de ascenso a Segunda División. El equipo berciano se mide esta tarde al Cartagena (Cartagonova, 19.30 horas, Footters.com) en el partido de ida de las semifinales en el torneo que decide qué equipos acompañarán al Racing de Santander y al Fuenlabrada al fútbol profesional.

Tras remontar la semana pasada ante el Cornellà en un Toralín que volvió a ser la caldera que acostumbra a ser en los partidos grandes, los blanquiazules se encontrarán hoy con un ambiente muy parecido, pero en esta ocasión hostil hacia la Deportiva. A pesar de que en las últimas horas se ha ralentizado la venta de entradas, el Cartagonova presentará un ambiente espectacular al que no deberán sucumbir los pupilos de Jon Pérez Bolo.

El técnico ha preparado el partido con la lógica alegría tras superar la primera eliminatoria, pero también con la prudencia que aconseja medirse a un rival que cuenta con una de las mejores plantillas de la categoría. En cualquier caso, Bolo ya ha advertido que ni el Cartagena ni el Cartagonova le van a hacer cambiar sus planes de salir a por el partido como si fuera el último y no especular con la posibilidad de rematar la faena en casa dentro de siete días.

El entrenador blanquiazul se lleva a todo el equipo en el avión que partirá por la mañana con rumbo al Mediterráneo, por lo que no habrá convocatoria como tal hasta los instantes previos al partido. En cuanto al once que pueda presentar la Deportiva, Bolo no solo no dio pistas, sino que jugó con dos barajas al afirmar, por un lado, que lo que funciona no es fácil tocarlo, y por otro, que hay que empezar a pensar en dar oxígeno a los jugadores que más minutos llevan acumulados con vistas al futuro.

En cualquier caso, todo hace indicar que el técnico deportivista seguirá apostando por el once que superó la primera eliminatoria ante el Cornellà, con Manu García en la portería; Son, Trigueros, Jon García y Ríos Reina en defensa; Larrea y Óscar Sielva como dueños del centro del campo, con Isi y Dani Pichín en las bandas, y arriba la pareja formada por Carlos Bravo y Kaxe. La titularidad de Yuri es quizá la única duda que puede entrar al aventurar el equipo.

Enfrente, el Cartagena llega al partido en circunstancias similares a la Deportiva, después de remontar en casa el resultado adverso obtenido a domicilio. El equipo albinegro no quiere que se le escape un ascenso que el año pasado tuvo en la mano en dos ocasiones y se le acabó escurriendo entre los dedos ante el Rayo Majadahonda y el Extremadura.

En medio del blanco y el negro que dominará el Cartagonova esta tarde también habrá un hueco para el blanquiazul del centenar largo de seguidores bercianos que apoyarán a la Deportiva en tierras cartageneras. Un centenar largo de valientes que deberán insuflar ánimos a los once que se la jugarán sobre el césped en busca de un resultado que permita seguir soñando con el retorno a Segunda División.