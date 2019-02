Patriots y Rams, una final con sabor a gloria

A. FOSTER | ATLANTA

Los Angeles Rams y los New England Patriots protagonizaron una nueva final de la Super Bowl con el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta como escenario de lujo. Los dos mejores equipos de la postemporada pelearon por el trofeo Vince Lombardi. Como no puede ser de otra forma, todos los focos mediáticos se centraron en los dos ‘quarterbacks’, Tom Brady y Jared Goff, aunque tanto en el césped como en la banda se libraron otras batallas paralelas. El ‘running back’ de los Rams, Todd Gurley; el ‘tight end’ de los Patriots, Rob Gronkowski y el receptor de los de New England, Julian Edelman, fueron otros de los nombres que asumieron su cuota de protagonismo en la trascendental cita por el título. Tanto los Rams como los Patriots alcanzaron esta final jugando como visitantes y en la prórroga. Nervios de acero y plantillas muy equilibradas para postular al título. Los ingredientes estaban servidos para una final que paralizó Estados Unidos y a la que los Patroots llegaban como favoritos y dispuestos a sumar su sexto entorchado. Su primero llegó en el Super Bowl XXXIV (2000) cuando su hogar todavía era St. Louis. Los Rams, por su parte, sacarse la espina de afrentas pasadas en una final en la que el fútbol americano lució con todo su esplendor y espectáculo.