Un patrocinador de Osaka retira anuncios por una polémica de racismo

La compañía de fideos instantáneos Nissin Foods, patrocinadora de la tenista japonesa Naomi Osaka, ha eliminado unos anuncios de animación publicados en YouTube después de que la caracterización de la jugadora causara polémica por supuesto racismo.

Nissin lanzó dos vídeos de estética 'anime' para promocionar sus fideos con la imagen de Osaka y el también tenista Kei Nishikori, pero optó por retirarlos tras una petición de la agencia de Estados Unidos que representa a Osaka, ante la controversia causada por el hecho de que la deportista apareciera con la piel "blanqueada". Los vídeos, publicados el 11 de enero, no estaban hoy disponibles en el canal de Nissin en la mencionada plataforma en la red.

La caracterización de Osaka, que corrió a cargo del autor Takeshi Konomi ('The Prince of Tennis'), recibió numerosas críticas de internautas por no reflejar el mestizaje de Osaka, de madre japonesa y padre haitianoestadounidense, y plasmarla como un personaje prototipo en un país en el que predomina la homogeneidad cultural y racial.

La polémica llevó a la compañía de fideos instantáneos a pedir disculpas dos días atrás "por la confusión y el malestar" generados, aunque argumentó que no hubo intención de "blanquear" a la jugadora, sino de crear un personaje en línea con las series de Konomi.

Nissin reconoció que no habían tenido suficiente sensibilidad y dijo que prestará "más atención a los temas de diversidad en el futuro", según declaraciones de un portavoz de la compañía recogidas por los medios locales.

La jugadora, actual número 4 del mundo, goza de una gran popularidad en Japón desde que ganó el Abierto de EE.UU en septiembre de 2018. Osaka, quien no se ha pronunciado hasta ahora públicamente sobre la polémica, disputará la final del Abierto de Australia contra la checa Petra Kvitova.