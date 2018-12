De Paz, de León a Edimburgo

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LEÓN

Eduardo de Paz hará las maletas en los primeros días del próximo año rumbo a Edimburgo. Allí permanecerá dos años por motivos académicos en los que el que fuera subcampeón continental júnior de curling tratará de compaginar con su presencia en el Txuri Berri, el mejor club español.

Eduardo ya ha hecho los primeros movimientos para que en su nuevo destino pueda mantener la intensidad competitiva y también de entrenamientos. El campeón de Europa, el escocés Bruce Mouat, ha sido uno de los encargados de abrirle las puertas en el que será su nuevo destino desde el 8 de enero de 2019. Y también el aval para que De Paz pueda encontrar acomodo en un plante de referencia con el que seguir creciendo en el curling. Eso sí, el leonés seguirá vinculado al Txuri Berri con el que en los últimos años ha logrado innumerable éxitos y mantener el dominio en el concierto nacional. El Campeonato de España será precisamente uno de sus grandes objetivos del próximo año. En Jaca Eduardo y sus compañeros de la formación vasca intentarán sumar el tercer entorchado consecutivo de campeones. La fecha fijada es en marzo y el premio nada menos que representar a España en el Europeo donde buscarán el ascenso a la máxima categoría de este deporte a nivel continental. Sólo una vez España ha estado presente en el grupo A y De Paz espera que en 2019 pueda sumarse la segunda siendo él uno de sus protagonistas.

Para ello intentará prepararse tanto en las competiciones y torneos que pueda afrontar con la camiseta del Txuri Berri como con las de su equipo en tierras escocesas con el que incluso también puede optar a luchar por el cetro liguero.

«La situación académica no va a impedirme seguir entrenando y jugando al curling. Eso sí, al menos durante los dos próximos años tendré que compaginar dos destinos como España y Escocia. Va a ser interesante y también me posibilitará que siga mejorando como jugador», apunta el leonés que espera tener cerrado en las próximas fechas si fichaje por uno de los clubes escoceses. Y por su calidad y trayectoria además por el aval del campeón continental Bruce Mouat el destino no debe ser otro que el de una formación puntera.

«Va a ser un 2019 bastante intenso aunque espero que todo salga bien y tanto a nivel individual como en el colectivo los éxitos puedan llegar». Sería en el puente aéreo entre León y Edimburgo vía también el País Vasco donde desde hace unos años disfruta como integrante del Txuri Berri de los éxitos del curling español con Eduardo de Paz precisamente como uno de sus más destacados protagonistas.