Un peatón tumba a dos ciclistas en la Tirreno-Adriático

Un peatón que cruzó la calle fue golpeado violentamente por dos corredores del conjunto ciclista Bora en la contrarreloj por equipos del miércoles en Lido di Camaiore, etapa inaugural de la Tirreno-Adriático. En las imágenes transmitidas por la RAI, se observa a este peatón cruzar la calle en un paso de cebra a pesar de los grandes gestos de un policía apostado en la carretera.

