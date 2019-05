«Pelearemos por ganar la Liga»

otero conde | ponferrada

Dentro de las pocas pistas que ha dado el entrenador de la SD Ponferradina en las últimas horas, si es que pueden considerarse pistas, gana enteros la opción de que Isi juegue de lateral izquierdo, en el puesto del sancionado José Antonio Ríos Reina. En ese caso Zabaco o Jon García acompañarían a Trigueros en el centro de la defensa y el otro central esperaría su turno en el banquillo. El vasco fue el elegido ayer por la entidad de El Toralín para pasar por sala de prensa. Jon se muestra ambicioso de cara a los tres partidos que restan: «Sabemos que con cuatro puntos que sumemos (llegar a los 66 apuntados a finales de marzo), estamos clasificados para la fase de ascenso, aunque podría ser una realidad con 65 este fin de semana. Sin embargo, vamos a ir a por los nueve puntos e intentar alcanzar la primera plaza de cara a tener más posibilidades en el play off».

Jon no cree que el partido de Las Palmas de Gran Canaria le pasase factura, aunque desde entonces hasta el pasado sábado no había vuelto a jugar».

Otra baja

Jorge García se perderá el partido del domingo y posiblemente alguno más. El jugador cántabro estuvo ayer al margen del grupo a causa de unas molestias de rodilla. Al cierre de esta edición el club no había comunicado el resultado de las pruebas médicas. Y si Isi finalmente actúa como lateral y teniendo en cuenta que no estará Jorge, jugadores como Óscar Lozano, Matthieu o el propio Javi Zarzo, que no ha debutado, ganan opciones para ser titulares en una de las dos bandas del centro del campo. También está ahí la posibilidad de que Bolaños entre en punta y Carlos Bravo caiga a una banda, pero como ya dijimos la semana pasada y a tenor de lo que se está viendo en las últimas jornadas, parece lo menos probable.

Por otro lado, Yuri volvió a entrenar al margen del equipo y tampoco estará en la convocatoria para Vigo.