La Peña Leonesa FC Barcelona benjamín, subcampeona

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

La Peña Leonesa FC Barcelona benjamín conquistó el subcampeonato en el III Torneo SoccerTec al caer en la final por 6-1 ante el Barcelona C benjamín. El equipo leonés lo compusieron David García (Villamayor); Álvaro Fuente, Alejandro Romasanta, Hugo García, Mario Parrado, Raúl Hernández, Jorge Sánchez, Álvaro Fernández (Puente Castro), Yesica Muñoz (Femenino Ponferradina), Alejandro Zapatero (La Bañeza), Miguel Ángel Prieto (La Virgen del Camino), Hugo García (Cultural), Jorge García (Casa de Asturias), Iker de la Riva y Manuel Mencía (Loyola). Los entrenadores fueron Óscar Díaz (CDF Peña) y Ezequiel Estévez (Puente Castro FC). Como delegado actuó Miguel Ángel Robles ‘Cabo’ (CDF Peña). La fisioterapeuta del equipo leonés, María Jesús Martínez.

La Peña Leonesa FC Barcelona benjamín arrancó la competición venciendo 3-1 al Mérida y después vio como el FC Barcelona C les infringía la única derrota de esta fase de grupos (0-4). Pese a este traspiés, en la jornada dominical, los jugadores de la Peña Leonesa FCB superaron (3-0) al TFD y al Rayo Majadahonda (3-0). Así se plantaron en cuartos de final, donde derrotaron 3-1 al Vallmont y, posteriormente, en las semifinales al Fair Play Parla (3-0). En la final, otra derrota ante al Barça C (6-1), que no empaña la excelente competición realizada. Alejandro Zapatero fue el mejor jugador del torneo, después de que el FC Barcelona anunciara que no permite que sus jugadores se lleven reconocimientos individuales.