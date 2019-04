Pérez Bolo: "Veo el derbi al cincuenta por ciento"

El entrenador de la Deportiva, Jon Pérez Bolo, ve el partido de hoy «al 50 por ciento. No sé cómo está la Cultural, pero nosotros llegamos en buen momento anímico y de fútbol». En cualquier caso, sabe que «hablar de quién está mejor en un derbi no sirve para nada. El partido está igualado y el que mejor haga las cosas se llevará el gato al agua».

El técnico vasco reconoce que, aunque han intentado llevar la semana de trabajo con normalidad, «al final es diferente por la ilusión que tiene todo el mundo. Es imposible mantenerse al margen. Estamos ilusionados, pero cuando el balón eche a rodar tendremos que centrarnos únicamente en el partido».

Bolo vivió varios derbis vascos vistiendo la camiseta del Athletic y sabe que estos son «partidos muy especiales y muy bonitos. Espero ver a las dos aficiones animando, sin incidentes y disfrutando del partido en un ambiente de deportividad». Eso sí, a pesar de que «llevo aquí sólo nueve meses, me he adaptado rápido al Bierzo y al sentimiento que hay por el equipo. Lo llevo viviendo desde que llegué, porque todo el mundo me lo recuerda, y lo que quiero es sumar los tres puntos ante el rival al que todos los bercianos quieren ganar».

En cuanto al partido en sí, el entrenador blanquiazul cree que «puede ser parecido al de la primera vuelta, pero no me atrevo a decir qué va a pasar. Sí tengo claro que los dos equipos vamos a ir a por la victoria por todo lo que hay en juego. Espero que esta vez haya goles y que la Deportiva marque uno más que la Cultural».

A nadie se le escapa que, aunque no definitivo, el partido de hoy es muy importante para los dos equipos. Bolo lo resumía recordando que «son tres puntos, ganar el golaveraje, superarlos en la clasificación y, aparte de eso, un empujón anímico importante para todos». En cualquier caso, «después quedarán seis partidos que hay que ganar también, pase lo que pase en el derbi», aseguró.