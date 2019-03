Pichín no descarta pelear el título

otero conde | ponferrada

A dos puntos del cuarto y a cuatro del líder. Los últimos resultados de la Deportiva abren de nuevo de par en par todas las puertas al equipo de Bolo. Los duelos directos que faltan y las ocho jornadas que quedan por delante llevan a plantilla y a muchos aficionados a creer de nuevo que todo es posible. Eso sí, para ello el equipo tiene que seguir como contra los filiales del Madrid y del Atlético. Lo complicado va a llegar en el panorama goleador sin Yuri.

El máximo goleador de los «sanos» es Dani Pichín, que aunque no juega de delantero, ya ha conseguido siete dianas. Hasta podría ocupar posición de punta mañana. El madrileño pasó ayer por la sala de prensa de El Toralín para hacer patente esa ilusión/confianza/convicción y para referirse al cambio experimentado por el equipo tras la derrota en Las Palmas de Gran Canaria: «Si las matemáticas no dicen lo contrario, podemos aspirar no sólo al play off, sino incluso a ser campeones. Si en estas ocho semanas seguimos igual, ¿por qué no intentar ser primeros? Hemos hecho dos partidos muy buenos y ya tenemos ganas de que llegue el próximo. Hemos ido a por los rivales, tenido el balón y paciencia con el balón. Necesitábamos un encuentro como el del Atlético y eso nos llevó a coger confianza. En Canarias no estuvimos bien, pero no merecimos perder».

Sanciones

Seis jugadores del grupo I se perderán por sanción la jornada 31, pero sólo pertenecen a dos equipos: tres del Guijuelo y tres de Unionistas. Blas Alonso, Admonio Vicente y Javi Navas no estarán en El Toralín, como ya se preveía. Además, la Jueza de Competición desestimó el recurso presentado por el San Sebastián de los Reyes por la sanción al portero Irureta por insultos al colegiado en el choque ante el Unión Adarve. Se mantiene la sanción de cuatro partidos, 180 euros para el club y 1.168 para el jugador.

Árbitros

Álvaro Alonso Prendes ha sido designado para dirigir el Deportiva-Unionistas. El gijonés de 28 años (Colegio Asturiano) debutó en la categoría de bronce en la temporada 2014-2015, aunque la pasada estuvo en Tercera y volvió a subir. Nunca ha pitado un encuentro al equipo salmantino, mientras que al ponferradino le dirigió el que jugó al principio de esta campaña en el campo del RCD Fabril, decretando un penalti a favor de la escuadra de Bolo, que acabó venciendo 1-2.