«Pienso en el Mundial»

efe | madrid

Masashi Mizukami, embajador de Japón en España, junto con el triatleta Javier Gómez Noya, la halterófila leonesa Lidia Valentín y el jugador de baloncesto Sergio Rodríguez dio inicio ayer a la cuenta atrás oficial para los Juegos de Tokio a cuatrocientos días de su inauguración. Mizukami ejerció de anfitrión en su residencia de Madrid a un coloquio organizado por Bridgestone con los deportistas dentro de la campaña ‘Persigue tus sueños, supera los obstáculos’.

Valentín, triple medallista olímpica en halterofilia, se encuentra en plena clasificación para los Juegos de Tokio 2020. «La clasificación olímpica te la tienes que ganar por tus méritos en Europeo o Mundiales y de nada sirve ser medallista de antes si no te preparas bien», señala. «Estoy bien. La preparación la comencé esta semana de cara al Mundial y el objetivo es a corto plazo. Primero el Mundial, luego los puntos para Tokio y después ya la siguiente competición», señaló la deportista leonesa, que incidió en la importancia de «saber superar los obstáculos» que te encuentras. «Un obstáculo a superar en mi vida fue a finales de 2015, cuando me lesioné. No sabía lo que tenía y no pude competir en el Mundial siendo clasificatorio para Río. Al regresar a España me dijeron de pasar por quirófano, nunca me había visto en esa tesitura y ahí me di cuenta que soy más fuerte por dentro que por fuera. Deseaba tanto estar en Río que pude cambiar mi chip mentalmente con mucho trabajo», recordó Valentín.

Por su parte, el embajador de Japón en España recordó que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos están en su cuenta atrás.