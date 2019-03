Con los pies en el suelo

álex estébanez | ponferrada

Como cada viernes, Jon Pérez Bolo acudió ayer a la sala de prensa de El Toralín para analizar el estado de su equipo de cara al próximo partido de Liga. El técnico bilbaíno reconoció que, tras la victoria ante el Atlético de Madrid B, los ánimos han mejorado tanto dentro como fuera del vestuario, pero recordó que «nosotros intentamos seguir igual nuestro camino, con los pies siempre en el suelo. Sabíamos que el trayecto iba a ser largo y surgirían dificultades. Cuando ganas la semana es más alegre y la gente se emociona más, pero nuestro trabajo es controlar esa euforia y centrarnos en el Castilla».

Consciente de que todavía queda mucho por delante y no hay nada decidido a estas alturas, pero también de la importancia del partido de mañana ante un rival directo, Bolo dejó claro que, a pesar de las elucubraciones que se puedan hacer, «el empate no es buen resultado a priori. Si se produce, valoraremos al final del partido si es bueno o malo, pero la Ponferradina no puede salir a empatar en ningún campo de la categoría. Vamos a intentar ganar y sumar tres puntos muy importantes».

Para ello, el entrenador blanquiazul mantendrá el mismo planteamiento que llevó a su equipo a realizar uno de los mejores partidos de la temporada, si no el mejor, la semana pasada: dos delanteros, extremos abiertos y con la intención de «ser protagonistas, tener el balón y hacer una presión alta, pero el rival también juega y no siempre te salen las cosas como quieres», advirtió.

Peligro blanco

En cuanto al rival de mañana, un Castilla que ocupa la quinta plaza igualado con la cuarta y con dos puntos más que la Deportiva, Bolo señaló que «está haciendo una gran temporada, tiene grandes jugadores y ha ido de menos a más. Viene de empatar contra el Fuenlabrada y querrá sumar los tres puntos y ganarnos el golaveraje. Tienen un potencial enorme arriba, con jugadores que darán pronto el salto al fútbol profesional, y a la mínima te pueden hacer gol. Está en nuestra mano evitarlo, no tenemos que cometer errores».

El técnico deportivista espera un partido similar al de la primera vuelta, jugado de poder a poder «con dos equipos que van a por la victoria, porque son puntos muy importantes. Esperemos que el desenlace sea el mismo que en El Toralín en un campo muy difícil».

La plantilla blanquiazul realizará hoy el último entrenamiento antes de partir hacia Madrid, donde mañana jugará a partir de las 17.30 horas ante el Real Madrid Castilla.