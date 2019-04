Piezas extra para la recta final

otero conde | ponferrada

La Deportiva llevó a cabo ayer el acto de presentación de sus dos últimas adquisiciones, los extremos Javi Zarzo y Óscar Lozano; un acto que en el mundo del fútbol actual cada vez está más lejos de la función para la que fue concebido. Sin ir más allá, los dos futbolistas blanquiazules llevan casi dos semanas en Ponferrada y uno de ellos incluso ya ha debutado con la camiseta blanquiazul. Por eso, los datos sobre ellos ya se conocían y la rueda de prensa fue más o menos una comparecencia como la de cualquier otro día de la semana de dos futbolistas del plantel. Ambos son jugadores de ataque que pueden actuar por banda, pero también en la mediapunta. Y también ambos fueron diciendo cosas muy similares y repitiendo la versión de su compañero en su turno de palabra.

Hay que recordar que Zarzo y Lozano llegaron en un caso como jugador libre del desaparecido Ontinyent y en otro como el recambio del lesionado de larga duración Guille Donoso. Lozano ya formó parte de las dos convocatorias desde su llegada a Ponferrada y debutó en Valladolid, saliendo al campo de juego en la segunda parte. Zarzo aún no ha entrado en ninguna lista, pero ha estado presenciando desde la grada los choques ante Artístico Navalcarnero y Real Valladolid B y no se descarta que forme parte de la citación para el duelo ante el Ínter de Madrid/Boadilla del Monte de pasado mañana.

«Vine con una dinámica negativa en el equipo en el que estaba y desde que he llegado aquí sólo han pasado cosas buenas. Estoy muy agradecido por la posibilidad que nos han dado. Yo no me lo pensé dos veces cuando llegó esa opción. No seguía mucho la competición de este grupo, pero sólo por el club, ya quería venir para aquí. Estoy preparado para lo que decida el entrenador. Cuando juegue, daré el cien por cien y sino, estaré preparado para cuando me llegue la oportunidad», afirmó Lozano.

Por su parte, Zarzo también habló del buen momento de su nueva escuadra: «El equipo va como un avión y nosotros queremos sumar lo máximo posible. Esperamos lograr lo máximo posible aquí. Estamos muy agradecidos por la oportunidad que se nos ha dado». Los jugadores concluyeron en señalar que sus perfiles son bastante parecidos. Ambos llegan hasta el 30 de junio, pero esperan continuar la próxima temporada.

No es la primera vez que la Deportiva incorpora futbolistas en la recta final de la competición. Como ya señalábamos hace dos semanas, Dídac Devesa e Íñigo Montes también llegaron en abril del 2012 y de 1998 respectivamente por lesiones graves de otros jugadores.

Por otro lado, la Jueza de Competición sancionó ayer con un partido al extremo deportivista Isi Palazón, que en Valladolid vio la quinta tarjeta amarilla del primer ciclo, por lo que no podrá jugar este sábado.