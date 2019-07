La plantilla pasará entre hoy y mañana los reconocimientos médicos

A la directiva de la Cultural le queda aún mucho trabajo por delante para armar el bloque de la próxima temporada. José Manuel Aira ha citado hoy a sus futbolistas, que empezarán a pasar los preceptivos reconocimientos médicos antes de incorporarse a los entrenamientos el próximo lunes, cuando regresarán al trabajo.

De momento el técnico berciano, que afronta su segunda etapa al frente del banquillo, solo podrá contar con seis jugadores nuevos, al menos hasta que el club oficialice el resto de incorporaciones.

Desde Aspire quieren rebajar la masa salarial de un equipo que recortará de forma considerable su presupuesto tras no conseguir el objetivo del ascenso el último curso. Superará los dos millones de euros, aunque habrá que destinar también una cantidad importante para liquidar los acuerdos que ya estaban pactados y que la Cultural no quiere cumplir. La operación salida sigue en marcha, pero habrá que esperar a los actos de conciliación y a la negociación entre las partes para que se pueda aligerar un vestuario que necesita savia nueva para regresar cuanto antes a la categoría de plata. El que no continuará seguro es Yeray y está por ver lo que pasará con Palatsí, al que le querían reducir el sueldo de forma notable. Lo pretende el Burgos y la Cultural ya ha cerrado el regreso de Leandro, que ascendió con el Mallorca recientemente.