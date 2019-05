El play off, pendiente de la Jueza de Competición

OTERO CONDE | PONFERRADA

Difícil papeleta la que se le ha presentado a doña Carmen Pérez González, presidenta del Comité de Competición y Jueza Única de Competición de la Real Federación Española de Fútbol. El recurso presentado por el CD Teruel por presunta alineación indebida de Abde por parte de la UE Cornellà en la última jornada de la Liga regular tiene en vilo a varios equipos, ciudades y aficiones del fútbol nacional. Uno de ellos es la Deportiva, que siendo de los afectados, casi es el que menos. El cuadro berciano desconoce si finalmente el Cornellà será su rival, como dijo el sorteo, o lo será el RCD Espanyol B, que teóricamente se encuentra ya de vacaciones. El propio Teruel, el CD Castellón, el Alcoyano, el referido Espanyol y por supuesto el Cornellà están todavía más en vilo que Deportiva y RC Celta B, los otros afectados. Sea como sea, la Ponferradina jugará en Barcelona este fin de semana. Y sea como sea, el RC Celta jugará en casa la ida del play out. Pero en el caso de los otros cinco el dilema está en descender o no descender, jugar el play off o no jugarlo y disputar la eliminatoria de salvación o no hacerlo.

Hasta hoy no se conocerá el veredicto de la jueza. Desde el Cornellà se argumenta que la sanción ha de cumplirse en la competición en la que juega el futbolista, la División de Honor Juvenil, pero que ésta ya acabó con el partido en el que fue sancionado. A mayores, se apunta en las alegaciones requeridas ayer por Carmen Pérez que el primer equipo del Cornellà no alineó al jugador en los siguientes partidos por si acaso, el primero de ellos el pasado 14 de abril ante el Atlético Baleares. Y por último, que antes de alinearlo el pasado domingo, se recibió la confirmación por parte de la RFEF de que podía jugar. Pero desde el CD Teruel se establece un paralelismo con el «Caso Chumi», en el que la Jueza de Competición dio la razón al denunciante, el Levante UD, aunque lo hiciese fuera de tiempo. Y se alega que el jugador acaba este año su etapa de licencia juvenil y que no podrá cumplir la sanción en la primera jornada de la próxima temporada en esa categoría de edad. Los expertos apuntan a que las dos argumentaciones están muy bien fundadas y que Carmen Pérez tiene ante sí una difícil papeleta. Si le da la razón al Cornellà, el Teruel seguiría litigando, pero si se la da al cuadro turolense, además de los recursos posteriores que presentase el club catalán, el panorama del play off, play out y descenso variaría considerablemente y hay quien ya teme que existan presiones sobre la jueza. El Cornellà se quedaría sin play off, que jugaría el Espanyol B; el Teruel pasaría de estar descendido a salvado; el Alcoyano, que ha de jugar el play out, descendería directamente; mientras que el CD Castellón, que obtuvo la permanencia en la última jornada, habría de disputar la eliminatoria para salvarse ante el RC Celta B.

Cuatro ausencias

La Deportiva prepara desde hoy la contienda del fin de semana como si fuese ante el Cornellà, aunque no sería de extrañar que Bolo, Cali y Nistal fuesen precavidos y también lo estuvisen haciendo como si el oponente fuese el filial perico. Esta mañana entrena el equipo. En el Cornellà, a las tres ausencias referidas ayer por sanción, Abdoulaye Fall, Borja López y Leo Ramírez, se suma la de Manu Torres, que se rompió el peroné en el partido de la última jornada de la primera vuelta ante el Teruel y que sigue en proceso de recuperación.

Si finalmente la Deportiva juega ante el Cornellà, el número de localidades de las que podría disponer la afición berciana será reducido. La instalación es parecida a la del Guijuelo, con un aforo que no supera las 1.000 localidades.