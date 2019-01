Poco botín para tanta ocasión

otero conde | ponferrada

Jugar buenos partidos no le ha asegurado a la Deportiva ganar. De hecho, antes del choque ante el CF Salmantino, que fue de todo menos bueno, el duelo que más cerca había estado de perder en casa fue el que le había medido al Real Madrid Castilla, por ahora el mejor como local. Y fuera, más de lo mismo o más acusado aún. Los dos mejores encuentros del equipo blanquiazul como visitante han tenido un botín escasísimo para los méritos realizados y las ocasiones generadas. Ambos han sido en la provincia de Salamanca: contra Unionistas CF y Guijuelo. Frente al primer equipo de la capital charra la Deportiva jugó un gran partido, con 13 tiros a puerta, uno de ellos al palo, ocasiones, llegadas y dominio en buena parte de la contienda. Pero un gol a balón parado en el último minuto produjo la derrota, primera de la Liga. Dos meses y medio después, a 50 kilómetros de allí, de nuevo dominio en muchas fases del duelo, ocasiones, con un gol y tres postes en menos de diez minutos, y finalmente un solo punto. De nuevo, un gol encajado en acción a balón parado. «Esto es fútbol. Tendremos muchas opciones de ganar partidos, si estamos como en Guijuelo: intensos, fuertes, solidarios, corriendo todos, todos a la vez, no uno por un lado y otro por otro, siendo un equipo. Si no haces eso, es muy complicado. Si haciendo un buen partido el sábado, no nos llevamos los tres puntos, de otro modos nos iríamos de vacío como nos pasó en Burgos. Los rivales también juegan y si no haces las cosas bien, es difícil ganar a cualquiera», afirma el técnico Jon Pérez Bolo.

El plantel retoma hoy los entrenamientos para preparar el choque que le medirá ante el Fabril.