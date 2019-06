«Podríamos llenar dos estadios»

José Fernández, ‘Silvano’, en la imagen a la derecha de Luis del Olmo en el partido que inició el play off, ha seguido la fase de ascenso con la ilusión de subir. SARA GORDÓN -

OTERO CONDE | PONFERRADA

El presidente de la SD Ponferradina salió ayer al corte, cual central del primer equipo, de las críticas recibidas por el sistema de venta de entradas para el duelo de este sábado ante el Hércules, sobre todo en lo relativo a las localidades ofertadas para acompañante de socios a un precio ventajoso: «Lo más importante es que los casi 5.000 socios tienen la entrada garantizada». Silvano concretó que el sistema de venta de entradas no se va a cambiar y pidió paciencia para adquirir a partir de mañana las poco más de 1.000 entradas que quedarán a la venta para no socios: «La gran demanda de localidades nos permitiría llenar dos estadios, pero hay lo que hay».

Ya en el ámbito deportivo, José Fernández Nieto pidió el máximo respeto hacia el Hércules, a pesar del resultado obtenido en el partido de ida en Alicante que pone la eliminatoria muy de cara para la escuadra que dirige Jon Pérez Bolo: «Va a ser un partido muy difícil, pese al buen resultado del pasado domingo, porque nos enfrentamos a un gran rival al que hay que tener el respeto que se merece. Ha llegado a la tercera eliminatoria como nosotros y eso no se lo ha regalado nadie. Ese respeto no puede faltar nunca. El Hércules vendrá a El Toralín con la intención de darlo todo, por lo que será un partido muy complicado, pero hay que confiar en el equipo y seguro que lo saca adelante, aunque no sin esfuerzo, sudor y lágrimas».

El presidente de la SD Ponferradina consideró un éxito total de la actual plantilla y del cuerpo técnico el desarrollo de la actual campaña: «Están haciendo un temporadón y nadie podía soñar con esto y disfrutar de un fútbol extraordinario, por lo que no se les puede pedir más, pase lo que pase tras el partido de este próximo fin semana».

Mayor aforo

Para este partido, como sucediera en la Copa del Rey de la temporada 2011-2012 ante el Real Madrid, el club ganará algo de aforo a espacios algo más amplios y aumentará en entre 200 y 300 asientos la capacidad del estadio para dar cabida a parte de la grandísima demanda de entradas.