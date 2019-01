Ponencia a favor de la lucha

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

La actual directiva de la lucha leonesa se afana en asentar los cimientos de este deporte tan leonés. El primer paso es el de crear una Federación propia, sin depender de otros órganos autonómicos o del aluvión de distintas especialidades que en nada tienen que ver con la lucha. En este sentido, el procurador de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) en las Cortes, Luis Mariano Santos, presentó ayer lunes el siguiente texto que se incluirá en la nueva Ley del Deporte, elaborándose ya dicha ponencia: «En la disposición adicional octava en el ámbito de los deportes autóctonos se podrá promover la constitución y el reconocimiento de federaciones deportivas al margen del resto de modalidades en atención a su singularidad e importancia».

Esto quiere decir, según Luis Mariano Santos, que una vez recogida la disposición adicional octava de esta manera se abre de par en par la posibilidad de que la lucha leonesa por fin tenga federación propia. «La ponencia está hecha. En principio no lo veo mal. Quiero el compromiso público de que se pueda aplicar para la lucha leonesa. El próximo jueves, día 7 de febrero, ira la ley a comisión y el pleno será en la última semana de febrero. Ahí se cumplirá. En la comisión se aprobará la ley. Se cerró el proyecto de ponencia. Vamos por el buen camino. El Partido Popular me ha asegurado que me ofrecen la disposición adicional para poder crear la Federación propia de la Lucha Leonesa. Yo en principio lo veo bien. Ahí en la última semana se concretará todo», explica el procurador de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Luis Mariano Santos.

Con esta acción en las Cortes de Castilla y León se verá la luz a un cambio fundamental y clave para el crecimiento de la lucha leonesa, en cuanto a las ventajas que supone disponer de un ente federativo propio, con conexión directa (sin interferencias) con el Consejo Superior de Deportes alineados con el resto de federaciones que desarrollan una actividad deportiva específica y diferenciada. Según Luis Mariano Santos, se trata «de la mejor forma de defender seriamente los intereses de la lucha leonesa. La lucha leonesa está claro que es un sentimiento puramente leonés».

Esta vía de disponer de federación propia es un gran avance para la lucha leonesa. Ello va a provocar grandes ventajas para el crecimiento del deporte autóctono leonés por excelencia y también para sus luchadores. La lucha leonesa dispone ya de la catalogación como Bien de Interés Cultural (BIC) y el hecho de contar con una federación propia conlleva mucha capacidad para mejorar a la lucha leonesa y a todo lo que ella representa a nivel deportivo para esta tierra.