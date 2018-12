Ponferrada gana al frío

otero conde | ponferrada

Éxito de participación en la XL San Silvestre Berciana, a pesar de la temperatura -un grado Centígrado- que acompañó a la prueba. 1.500 personas batieron el récord de ediciones anteriores en una cita que volvió al centro de Ponferrada y que permitió recaudar fondos para la Cruz Roja y recoger juguetes para los niños más desfavorecidos.

Caras conocidas se echaron a la calle ataviadas con ropa de abrigo para correr. Unos lo hicieron para pasar el día y otros, aunque no era competitiva, para hacer un buen tiempo y estar entre los primeros. Además, disfraces de vacas, Spiderman, renos, uvas, Papás Noeles se mezclaron con animales, patinadores y atletas para recorrer los aproximadamente 4,7 kilómetros del recorrido.

En la línea de salida, caras conocidas de la sociedad berciana en distintos ámbitos: el presidente de la Deportiva José Silvano, el ex presidente del CF Fuenlabrada Miguel Ángel Arto, el ex concejal Emilio Villanueva, la árbitro Lidia Lombardero, el abogado Ángel Suárez, la médico Marta Juan, la presidenta del Columbrianos Consuelo Tordable, el ex futbolista del Atlético Bembibre David Cubero, los púgiles Jon Fernández y Diego Vázquez o el vicepresidente del Team Repauto Marcos Rodríguez. Y las camisetas de fútbol y clubes deportivos también salpicaron el trazado de la prueba.

En la meta entraron en cabeza Álex Martínez (14.59), Alberto Fernández (15.07), Francisco Javier Fernández (15.11), Pablo Prada (15.11) y Pacho García (15.33) en categoría masculina y Andrea Iglesias (18.28), Laura Boudol (19.55), Ruth Rondón (20.06), Fátima de Jesús (20.07) y Lucía Fernández (21.14) en la femenina.