La Ponferradina B, sin opción

ROBERTO ARIAS | LEÓN

El grupo octavo de Tercera División queda pendiente de lo que suceda en la fase de ascenso a la Segunda División B que comienza este sábado con los cuatro equipos (Zamora, Gimnástica Segoviana, Arandina y Numancia B) que disputan la misma.

Consumados los descensos de Sporting Uxama, Cebrereña y Briviesca y al no haber más por arrastre al no caer ningún equipo de la Comunidad a Tercera División ni jugar el play out de permanencia, las tres plazas serán cubiertas por Mirandés B y Becerril, como primer y segundo clasificado del grupo A, y Salamanca B, como primero del grupo B, quedando Peñaranda y Ribert, uno de los dos finalizará la competición como segundo de grupo, contando los de Peñaranda con una ventaja de dos puntos sobre el Ribert para afrontar esta última jornada, a expensas de lo que hagan los representantes de este grupo octavo en la fase de ascenso.

El Zamora, como campeón, se mide al Haro, disputando el primer encuentro en el estadio Ruta de la Plata, logrando su regreso a la Segunda División B si supera esta ronda. En caso contrario continuará en liza y deberá superar dos rondas para conseguir su objetivo.

La Gimnástica Segoviana, como segundo clasificado, se enfrenta al Churra murciano, afrontando el encuentro de ida a domicilio, para cerrar su primera eliminatoria la próxima semana en el estadio segoviano de La Albuera.

El Numancia B, cuarto clasificado, se enfrenta al Laredo cántabro, disputando el primer encuentro esta tarde (18.00 horas) en el feudo soriano.

La Arandina, tercero, se mide al Real Zaragoza B/Deportivo Aragón, dirimiendo el primer partido en la capital maña al corresponderle por sorteo ese orden de partidos.

Un ascenso permitirá al segundo clasificado del grupo B de la 1.ª División Regional de Aficionados, competición que finaliza esta tarde, ascender al grupo octavo de la Tercera División.