Pons logra la cuarta plaza en el 400 estilos con récord de España

El mejor puesto de la natación española en los Mundiales de Gwangju llegó el último día y en el 400 estilos, pero no de la mano de Mireia Belmonte, eliminada por la mañana, sino de Joan Lluís Pons. El mallorquín logró la cuarta plaza en la final masculina al nadar en 4:13.30, 25 centésimas más rápido que su anterior récord de España, establecido en la final de los Juegos de Río.

El mallorquín del CN Sant Andreu, que se clasificó para su primea final mundialista con el séptimo mejor tiempo, pasó sexto en los parciales de mariposa y espalda, empezó su remontada en la braza y voló en el crol para meterse cuatro, por detrás del japonés Daiya Seto (4:08.95), el estadounidense Jay Litherland (4:09.22) y el neozelandés Lewis Clareburt (4:12.07).

"Me hacía mucha ilusión", ha declarado 'Joanllu' sobre su nueva plusmarca estatal. "He competido bien por la mañana y por la tarde y llegar a ser competitivo el ultimo día es algo que hay que saber gestionar", ha valorado, feliz por haberse sacado la espina de la final de Río, donde, según reconoce, no supo competir. "Ese sabor agridulce ahora me lo he sacado".