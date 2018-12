«Por mí jugaría en Fuenlabrada»

otero conde | ponferrada

Álex Aizpuru Aizbitarte (Azpeitia, Guipúzcoa, 21 de enero de 1994) fue presentado ayer como el primer refuerzo del mercado invernal de la SD Ponferradina, si bien ya entrena a las órdenes de Jon Pérez Bolo desde el lunes. El futbolista acaba de recuperarse de un fuerte esguince de tobillo y no podrá jugar al menos hasta el 6 de enero, pues el mercado de fichajes se abre el 2. Pero si por él fuera... «Si pudiese, ya jugaría este fin de semana en Fuenlabrada. En cuanto al esguince, todavía hay que ir paso a paso. Por mí me vestía ya de corto, pero los médicos me dicen que hay que esperar un poco. Quiero estar a tope para el partido ante el Unión Adarve».

El nuevo integrante del plantel berciano considera una oportunidad su fichaje por la Deportiva y también considera muy positivo su paso por el Rápido de Bouzas y por el East Riffa Club de Baréin: «Ha sido una experiencia gratificante que me ha fortalecido como persona y como futbolista. Y el año pasado creo que tomé una decisión muy acertada yendo al Rápido».

Kaxe reconoció que el pasado verano la Deportiva ya quiso ficharle. Y en la segunda oportunidad no ha dicho que no. Óscar Sielva y Pablo Trigueros le dieron el empujón definitivo para recalar en El Bierzo. Fueron sus compañeros en el cuadro olívico en la segunda vuelta de la pasada temporada: «Óscar me habló maravillas del club y de la afición y no me lo pensé cuando me llamaron. Quiero aprovechar al máximo la oportunidad en la Ponferradina».

Como no podía ser de otra manera, a Kaxe se le preguntó por Yuri, al que tendrá que acompañar o con el que deberá de pelear por un puesto en la vanguardia blanquiazul: «Es un privilegio tener de compañero a Yuri. Voy a aprender de él todo lo que pueda para crecer como futbolista. Ya lo conozco de haberme enfrentado a él. Como delantero es normal que se me pidan goles, pero estoy tranquilo y si hago bien mi trabajo, sé que llegarán. Bolo me ha transmitido confianza y tranquilidad».

El compromiso entre la Deportiva y Kaxe es por una temporada y media: hasta el 30 de junio del 2020.

Más contratiempos

Como ya pasó con motivo de la visita a Navalcarnero, las complicaciones se le acumulan a Bolo. A las lesiones de Gazzaniga y Jon García y a las sanciones de Ríos Reina y Zabaco se podría unir otra ausencia. Isi Palazón anda con molestias y su concurso en Fuenlabrada es dudoso.

El problema, si cabe, es más grave, pues el de Cieza parece destinado a ser el recambio del lateral izquierdo sevillano en el costado de la defensa. Es la única posición que la Ponferradina no tiene doblada. Y otro que podría adaptarse ahí, Zabaco, también está de baja. Hoy, último entrenamiento antes de afrontar el sábado a las 12.00 horas su compromiso de competición liguera ante el Fuenlabrada.