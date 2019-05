Preocupación en Las Palmas B por un posible arreglo del resultado en Barreiro

El filial de la UD Las Palmas depende de sí mismo para salvarse. Una igualada o un triunfo en el campo del Atlético de Madrid B, que se juega ser primero y disputar así la eliminatoria de campeones, pero que no depende de sí mismo, salvaría al cuadro isleño. Manuel Rodríguez, «Tonono», director de cantera de la UD Las Palmas, teme un arreglo del resultado del RC Celta B-CF Salmantino que acabe perjudicando al filial amarillo. Las posibilidades de que éste juegue el play out son pocas, pero no sería nada descabellado que se diesen todos los resultados que le hiciesen caer al 16º puesto. El cuadro insular, se olvidará de cualquier peligro puntuando ante el Atlético B, lo que beneficiaría a la Deportiva en su afán por mejorar posición de cara al play off. Pero en caso de perder, se puede complicar la vida. En esa situación, un empate entre RC Celta B y CF Salmantino salva a éstos dos. El Ínter, que recibe al Guijuelo y que ahora es 16º, también se salvaría ganando. Y el Real Valladolid B se salvaría ganando e incluso empatando, pues en un triple empate Las Palmas B, CF Salmantino-RC Celta B a 47 puntos y en un cuádruple entre de esos tres conjuntos y el Real Valladolid B, el equipo perjudicado sería el de las islas. Sea como sea, la UD Las Palmas B depende de sí misma.

«Lo único que espero es que todos los equipos salgan a ganar. Los clubes no querían a Las Palmas en Segunda División B, está claro», apuntaba en las últimas horas Tonono.