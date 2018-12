El presidente del Reus Deportiu anuncia su dimisión

Xavier Llastarri, presidente del Reus Deportiu, ha decidido hacer un paso al lado y dejar su posición en la parte noble del club del Baix Camp. En una carta abierta, el presidente ha manifestado su voluntad de dejar el cargo como consecuencia de los insultos, amenazas y ataques a su domicilio, por la actual situación de la entidad.

Con poca autocrítica, Llastarri ha anunciado que tras el partido contra el Osasuna, este domingo a las 12.00h, no volverá a sentarse en la parte central del palco del Municipal. Una decisión que ha tomado en un momento en el que "la continuidad del club está garantizada".

Palabras que contradicen las últimas informaciones de una plantilla que ha decidido volver a denunciar al club. Los siete jugadores que aún no han visto abonado su sueldo de los últimos tres meses, se han acogido al procedimiento abreviado que permite LaLiga y ahora el Reus Deportiu tiene tres días hábiles para efectuar el pago si no quiere ver como sus jugadores quedan, de forma inmediata, como agentes libres. Siguen los problemas de la entidad rojinegra que no es capaz de cerrar el acuerdo con el grupo inversor y, por lo tanto, no puede airear de quién se trata para tranquilidad de todos.