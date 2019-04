Primera opción de play off

OTERO CONDE | PONFERRADA

Pasó la jornada 35 y las cosas cada vez están más de cara para la Deportiva, pero nada está conseguido. Lo dicho en semanas anteriores: que con 65 da la impresión de que no va a llegar para jugar la fase de ascenso, aunque la Deportiva puede clasificarse con esa cantidad, y que hace falta ganar todo para ser campeón y aun así entra en ello el condicionante ya conocido del golaverage particular con el Fuenlabrada.

El fin de semana fue muy bueno para la Deportiva, aunque por momentos incluso era óptimo. A la victoria propia y las derrotas sabatinas de Cultural y Atlético (encajó tres goles en 12 minutos) acompañaban en un momento dado de la mañana del domingo las derrotas de Pontevedra y Castilla y el empate del Fuenlabrada. Al final el equipo de Manolo Díaz salvó un punto en Matapiñoneras, eliminando las muy reducidas opciones del cuadro franjirrojo de llegar a la cuarta plaza, y el líder marcó al final para imponerse 2-1 al RC Celta B. Así las cosas, el conjunto de Jon Pérez Bolo asciende con respecto a la jornada 34 a la segunda plaza, a tres puntos del Fuenlabrada y con uno de ventaja sobre el Atlético (3º), tres sobre el Real Madrid Castilla (4º) y Pontevedra (5º) y seis sobre la Cultural (6º).

Restan tres jornadas y la Deportiva sigue dando sensaciones muy positivas. Ganando los tres partidos la Deportiva sería campeona, siempre que el Fuenlabrada no ganase a Unión Adarve en casa este fin de semana o a Burgos CF también en su casa en la 38, o si perdiese por más de tres goles (o por tres y ganase la Deportiva al final de la Liga el golaverage general) en su visita a El Toralín dentro de menos de dos semanas. Pero lo importante es meterse en el play off y las cuentas también empiezan a arrojar opciones para ello, aunque la SD Ponferradina aún no dependa sólo de sí misma para lograrlo. El hecho de que el Pontevedra tenga que enfrentarse en las dos últimas jornadas a Atlético de Madrid B y a Real Madrid Castilla es algo muy importante para todos los equipos de la zona alta de la clasificación, o sea, para los que pelean por jugar el play off de ascenso. En la 36ª jornada la Deportiva juega en Vigo. Será el domingo por la mañana. Antes ya habrán jugado la Cultural (en casa ante el descendido y colista Fabril) y el Real Madrid Castilla (recibe al Coruxo). Y a la misma hora lo harán Pontevedra (en Las Palmas de Gran Canaria, Atlético B (contra el Rápido de Bouzas en el Cerro del Espino) y el Fuenlabrada (en su campo contra Unión Adarve).

Para clasificarse la Deportiva para la fase de ascenso este fin de semana la primera condición es ganar. Y las otras son que no gane la Cultural y que entre Real Madrid Castilla o Pontevedra al menos uno de los dos no venza. Teniendo en cuenta que se enfrentan en la última jornada, uno de los dos (o ambos) ya no podrían superar los seis puntos y como tienen el golaverage perdido con la Deportiva y en un múltiple empate en el que entre el Atlético la Deportiva también sale beneficiada, la clasificación estaría hecha. De todas maneras, como Cultural y Madrid juegan antes, en el momento en el que no se den esas premisas, ya no se podrían echar más cuentas. Hay más opciones de clasificación esta misma jornada, pero ya tendrían que fallar en forma de derrotas la mayoría de los perseguidores.