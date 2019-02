Protagonismo leonés en el nacional de cross

Blanca Fernández, Marta García, Jorge Blanco y Sergio Sánchez lideran la amplia presencia leonesa en el Campeonato de España de clubes que se celebra mañana en el Parque Deportivo La Garza de Linares.

En la categoría absoluta femenina Blanca y Marta García serán las líderes del FC Barcelona en busca del primer peldaño del podio. Blanca llega precisamente a la prueba en un gran momento de forma que intentará mostrarlo sobre un escenario exigente y con varias rivales de notable dificultad. Para ello tendrá como compañera a otra leonesa, Marta García, que ya ha demostrado su clase tanto en la pista como en el cross y que intentará alcanzar la mejor posición posible para junto a Blanca y el resto de integrantes del club blaugrana hacerse con el premio más importante de la general.

También en categoría masculina la presencia de atletas leoneses será destacada empezando por Jorge Blanco en el Fent Camí Mislata que acude en un momento notable y con resultados destacados a sus espaldas y continuando por gordonés Sergio Sánchez y el maragato Raúl Celada, ambos con opciones también de brillar en una prueba que corona sólo a los equipos. En cuanto al resto de categorías los clubes New Runners y Atletismo Teleno también buscarán contar con un destacado protagonismo. En categoría masculina el New Runners participa en cadetes con Diego Corredor, Santiago Lozano, Pablo Prieto, Iván Ramos, Imanol Viñuela y Daniel Vivas. En cuanto a los júnior Guillermo Rubio será uno de los puntales del Giralda Sport. El New Runners también tendrá presencia con otro equipo en este caso con seis integrantes: Mario Bernardo, Hugo Delgado, Hugo Fartkh, Rodrigo Ferrero, Marcos Hernández y Jonás Redondo. En Promesas Sergio Alegre liderará las opciones del New Runners en un equipo en el que estarán también Daniel Alonso, Manuel Cañón y Elgar Lloret.

Por lo que respecta a las féminas, en cadetes el Club Atletismo Teleno buscará un lugar entre los mejores con Ángela Abascal, Irene Carrizo, Celia Fernández y Julia Nistal completando la participación leonesa en cuanto a clubes nuevamente el New Runners de la mano en esta ocasión de Raquel Álvarez, Andrea García, Laura González, Raquel Lozano, Ana Pérez y Nina Prieto.