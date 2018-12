PSG, Liverpool y Nápoles dirimen la última batalla

El grupo de la muerte de la Champions llega este martes a su episodio final. Después de casi tres meses de batalla, el Liverpool, el Paris Saint Germain y el Nápoles afrontan la última jornada dependiendo de sí mismos. El campeón de Francia es el que mejor lo tiene después de su valioso triunfo ante los reds en París.

Si gana en Belgrado al Estrella Roja estará en los octavos. También debería bastarle un empate. El drama se vivirá en Anfield, donde los ingleses lograrán el pase si vencen por 1-0 o por más de un gol. El cuadro de Ancelotti, el actual líder del grupo, podría quedarse fuera perfectamente si cae en Inglaterra.

Posible triple empate

La calculadora estará muy presente en la última noche del grupo C. Podría darse, incluso, un triple empate en caso de triunfo del Liverpool y empate del PSG en Serbia. En ese caso, el subcampeón de Europa sería primero seguro, mientras que el segundo dependería del resultado en Anfield.

"We have a chance and we will try everything to get that chance." 💪



Jürgen Klopp on #LFC's must-win game against @en_sscnapoli...