El PSG puja por Bale, Isco y Kross

Tres jugadores del Real Madrid, Toni Kroos, Gareth Bale y Franciso Alarcón ‘Isco’ interesan al París Saint-Germain (PSG), según Le Parisien, que les da a cada uno de ellos valores respectivos de 80, 70 y 60 millones de euros, pero precisando que son negociables. En una información publicada ayer, el diario francés explica que el director deportivo del PSG, Antero Henrique, está muy atento a la situación de esos tres jugadores, en particular del alemán y el galés, que según el rotativo no entran en los planes del entrenador madridista, Zinedine Zidane.

El perfil que más atrae al club de la capital francesa es el de Kroos, dado que el responsable del banquillo, Thomas Tuchel, trata de reforzar el centro del campo. A ese respecto, Le Parisien recuerda que Thiago Motta había indicado en mayo de 2018, cuando estaba a punto de colgar las botas, que el alemán era su sustituto ideal. Isco y Bale encajarían, por su parte, en la medida en que el PSG quiere vender a Draxler y estudia también el futuro de la figura de Cavani. Los dos jugadores del Madrid podrían sustituirlos. Para los dirigentes del equipo de París un jugador que ha estado en el Madrid tardaría menos tiempo en integrarse en un PSG que tiene exigencias de alto nivel.

Por otra parte, El delantero del Santos brasileño Rodrygo Goes, dijo esta semana que el Real Madrid, al que se incorporará en julio próximo, es «el mayor club del mundo» y reconoció que deberá «evolucionar» para estar «al nivel» de sus jugadores.

«El Real Madrid es el mayor club del mundo (...) Desde el primer día busco evolucionar en todos los aspectos, subir mi nivel. Tengo que estar al nivel de sus jugadores cuando llegue allá», afirmó Rodrygo en una rueda de prensa en Santos antes del entrenamiento de su equipo. Desde su millonario fichaje por el club madrileño hace un año, el joven atacante, de 18 años, cree que su «responsabilidad» en el Santos aumentó, pero considera que la presión es normal y que está «actuando bien» con su actual equipo, segundo clasificado en el Campeonato Brasileño.

Protagonista en el partido del pasado domingo ante el Vasco da Gama carioca con un gol y dos asistencias, Rodrygo aseguró que quiere «aprovechar» sus últimas semanas con la camisa del «Peixe» para dejar al equipo en la cima de la tabla de la liga nacional.

«Jugamos todos los partidos pensando en vencer, en ser líderes. Voy a aprovechar este poco tiempo que me queda para dejar el Santos en el liderazgo, es uno de mis objetivos», recalcó el delantero. Rodrygo deberá dejar su club de formación a finales de junio, cuando embarcará rumbo a España para incorporarse a la plantilla del Real Madrid a inicios de julio. En la rueda de prensa, el futbolista calificó además de «muy guay» la experiencia de haber visitado las instalaciones del Real Madrid y haber conocido a algunas de sus estrellas, como Luca Modric o Karim Benzema, aunque lamentó el hecho de que todavía no tuvo la oportunidad de encontrarse con el técnico Zinedine Zidane.

Respecto al desempeño del entrenador Jorge Sampaoli al frente del Santos, Rodrygo elogió el «trabajo colectivo» llevado a cabo por la comisión técnica y dejó en evidencia la buena relación que mantiene con el preparador argentino. «Sampaoli es un entrenador con mucha experiencia en Europa y, como voy para allá, siempre me da consejos para que pueda evolucionar bastante», señaló.

La joven estrella brasileña aseguró que «ya» echa de menos a su club de formación y que lo extrañará «mucho más» una vez lo abandone, aunque no descarta un posible regreso al Santos en el futuro. «Desde luego, es un sueño que tengo. No puedo prometer, porque nunca se sabe qué pasará mañana. Pero ya lo echo de menos y lo echaré mucho más cuando me vaya», subrayó Rodrygo.