El PSG ya contempla la venta de Neymar este verano

El Paris SG ya contempla la salida de Neymar este mismo verano, según ha informado el diario deportivo francés L'Equipe. En apenas un fin de semana, la situación ha cambiado radicalmente en el club parisino, coincidiendo con la llegada de Leonardo, convertido, de nuevo, en director deportivo en sustitución del destituido Antero Henrique. Fue este quien pilotó hace dos años el fichaje de Neymar pagando los 222 millones que indicaban su cláusula de rescisión con el Barça.

El Paris SG, según L'Equipe, ya se imagina un futuro sin Neymar en caso, claro, de que reciba "una oferta XXL". O sea, al menos 200 millones de euros por un jugador que se ha ido devaluando con el paso del tiempo porque ha encadenado dos graves lesiones en estas dos últimas temporadas.

El tridente del 2015

El jugador aceptaría encantado su salida de París, donde jamás se ha sentido cómodo del todo. Y volvería al Barça para reencontrarse con sus viejos amigos del ataque: Leo Messi y Luis Suárez. Con ellos, como reveló el astro argentino, aún comparte un grupo de Whatsapp donde se comunican con regularidad. De esta manera, Neymar querría repetir el tridente del 2015 que le dio al club azulgrana, entonces con Luis Enrique en el banquillo, la última Champions.

El viernes se hizo oficial la vuelta de Leonardo como máximo responsable deportivo del PSG. Y el domingo, a través de una entrevista a France Football, Al- Nasser Al Khelaïfi, cambiaba radicalmente el discurso, mostrándose duro con las estrellas, cansado de tanto divismo. "No están para complacerse. Y si no están de acuerdo, las puertas están abiertas. Ciao! Ya no quiero más comportamientos de estrellas", ha declarado el dirigente .