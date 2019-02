«Puedes tener talento, pero sin actitud nunca llegarás a lo más alto en el deporte»

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LEÓN

Humildad, respeto, paciencia... Todos esos valores y alguno más constituyen la hoja de ruta de un libro que ayer desgranó José Manuel Beirán, el de su vida vinculado al baloncesto, un deporte con el que creció y se formó como persona y en el que también alcanzó cotas importantes de éxito. Lo hizo ante un auditorio entusiasta y entregado conformado por jugadores, entrenadores, monitores y padres. Por aficionados al deporte que ayer escucharon en primera persona los pensamientos de un jugador que desde León llegó muy lejos. Entre eso público una amplia representación del Colegio Leonés, un centro que puede presumir de una gran y excelsa cantera, que con su director Manuel Belinchón a la cabeza y con Pepe Estrada, un referente del deporte de la canasta en León y Javier de Grado, entrenador de la etapa más brillante de Baloncesto León, no quiso perderse la conferencia de uno de los protagonistas del aquella plata histórica que sirvió para que el baloncesto empezara a ganarse un espacio de protagonismo en la sociedad española.

Presentado por el jefe de Deportes del Diario de León, Ángel Fraguas, José Manuel Beirán desglosó su trayecto en el deporte de la canasta desde sus inicios en el instituto Padre Isla a su desempeño en la élite. «Me inicié en el deporte en la natación. Pero en una ciudad como León con un invierno duro a partir de octubre tenías que dejarlo hasta que llegara el buen tiempo. En esas, con 12 años, un día en el patio del centro y en un recreo me dijeron que si quería jugar un partido de baloncesto. No sabía nada de las reglas e hice lo que pude. No sé cuantas veces me pitaron pasos pero fue el momento en el que ese gusanillo del deporte de la canasta empezó a entrar en mí», apunta .

Esa etapa la recuerda Beirán como esencial. «En el baloncesto, y por extensión en el deporte, una de las piedras angulares es la del entrenador. Yo valoro mucho su papel porque vana enseñarte cosas esenciales que luego vas a llevar en tu equipaje toda la vida. No sólo a lanzar a canasta, a mejorar el pase... Te enseñan a querer el baloncesto, a esforzarte, en suma, a prepararte para la vida a través del deporte. En mi vida he tenido muchos entrenadores, incluso en mi etapa como profesional hasta tres por temporada, pero lo que más me han marcado han sido los que tuve en mis primeros años. Y eso que cuando fui profesional pude disfrutar de excelentes técnicos».

Precisamente este leonés que tiene en su haber, entre otras cosas, el haber jugado en el Real Madrid y también una medalla de plata en los Juegos de Los Ángeles 1984, considera que para llegar a la élite «tienen que darse tres cosas en el deportista, una que tenga talento físico, otra talento táctico y la más importante, la actitud. Si tienes las tres a buen seguro que puedes apuntar a estrella. Si son dos, siempre que una sea la actitud, puedes llegar a ser buen jugador. Pero si te falta esta a buen seguro que te vas a quedar en el camino».

En su persona se dieron las tres hasta el punto de llegar a uno de los ‘grandes’ del baloncesto europeo, el Real Madrid. «Tenía 17 años y me llamaron para probar. No fui el primero en militar en ese gran club. Antes lo hicieron el mítico Emiliano y Gutiérrez. Y conmigo fue otro leonés que creo incluso que tenía mejores condiciones que yo, pero al final me eligieron a mí», apunta un Beirán para el que poder llegar a ese nivel «representó un trabajo importante. Las cosas no te llegan porque sí. Tienes que trabajar para ello y a veces tampoco lo consigues».

«Para mí el tener que dejar León para irme a Madrid representó un cambio muy grande. Y para poder seguir mi camino y no rendirme fueron necesarios tres aspectos que considero claves para tener una fortaleza mental: el control o lo que es lo mismo, saber porqué pasan las cosas; el compromiso que significa hacer algo y pagar los costes y por último el reto, o lo que es lo mismo, determinar que a través de las dificultades pueden surgir nuevas oportunidades».

Esas le llegaron a Beirán al que una lesión cuando vivía una de sus mejores etapas en el Real Madrid no lastró su camino. «Todo lo contrario. Me hizo plantearme ciertas cosas como que a la dificultad hay que encontrarle soluciones y alternativas».

Jugador de élite y en la actualidad psicólogo deportivo, su experiencia también le ha llevado a comprobar «que no existe una única manera de llegar a la élite. Unos lo hacen destacando desde muy jóvenes y otros más tarde, superando dificultades a base de esfuerzo y sacrificio. A veces los que destacan muy pronto tienen ante sí un riesgo más notorio de que su camino se quiebre. Cuando brillar desde muy pronto a veces las expectativas y la presión te pueden pasar factura. Por eso lo importante es que tengas una base sólida, una formación que especialmente en las edades más tempranas debe ser esencial para evitar lo que se denomina fracaso. El deporte es para disfrutar de él. Y creo que cuanto más disfrutes más alto puedes llegar».

Mirarse a uno mismo y valorar lo que has hecho y aquello que puedes mejorar es también un factor esencial para alcanzar metas importantes y crecer. «Los resultados son importantes pero no puedes valorarte sólo por ellos. Debes mirarte a ti y dejar a un lado lo que puedan pensar u opinar. A veces los jugadores se preocupan más del entorno y lo que puedan pensar y opinar de ellos que de reflexionar y valorar lo que hacen».

Esos preceptos han llevado a este leonés que tras su etapa como jugador ha seguido vinculado al baloncesto a través de la psicología deportiva a considerar que la preparación «es esencial para llegar élite. La competición es importante pero no está reñida con la formación. A través de ella puedes afrontar retos y dificultades con una mejor disposición. Y también a valorar lo que haces. También a aprender de las derrotas. En el deporte, como en la vida, las cosas no siempre salen como piensas o te planteas. No todo va a ser un camino de rosas. Y cuando suceden situaciones complejas hay que saber leerlas y buscar soluciones. Por eso la formación es tan relevante».

En este apartado Beirán hacía un inciso,volviendo a la etapa de formación. «En las edades más tempranas se cree que el deporte es un juego y que la competición debe estar apartada. Yo lo considero un error. Quitar la competición es engañar a los niños. Y eso no quita con que sigan disfrutando. La esencia del deporte es la competición, pero siempre bien entendida. No sólo es ganar sino esforzarse al máximo para ganar. Unas veces sale bien y otras no. Es ahí donde hay que trabajar para levantarse».

Ese afán por mejorar es clave y en primera persona también una parte del equipaje que ha llevado en su etapa como jugador. «El día que no intentas ser mejor eres un poco peor. Si ocurre eso ahí tienes que plantearte si debes dejarlo, retirarte». A ese respecto Beirán se ponía como ejemplo. «La retirada es el momento más difícil para un deportista. Y más si te llega cuando están en la élite. Pero hay que entender que todo tiene un principio y un final. Y hay que tomarlo como ley de vida. Por eso si cuentas con una buena formación ese momento, por muy duro que sea, no pasa a ser traumático. Hay que saber que llegará y por eso es necesario que vayas preparándote para ello», apunta a la vez que añade que esa preparación «conlleva circunstancias como estudiar una carrera o ir mirando otros escenarios. En el baloncesto, por suerte, en mis años como jugador la mayoría de los que conformábamos el equipo tenían una carrera. Incluso llegué a compartir vestuario con tres médicos. Tal vez ahora poder compaginarlo es algo más difícil, aunque no imposible. Para mí, con la experiencia de lo que he llegado a ser, los estudios son tan importantes como el baloncesto. Uno no quita a lo otro».

Y eso que para él el deporte de la canasta lo llevó a encontrar un lugar de preferencia. «Por suerte pude cumplir muchos de mis sueños. No me puedo imaginar qué sería mi vida sin el baloncesto. Me ha aportado mucho y con él, desde los 12 años, he crecido y me he formado como persona». De esos retos tal vez el que no pudo realizar y le hubiera gustado fue la de vestir la camiseta de Baloncesto León, el equipo de su ciudad. «Hubiera sido maravilloso. Pero por suerte no se dieron las circunstancias. En primer momento porque cuando milité en la ACB el club todavía estaba en una fase de crecimiento y luego cuando llegó a la élite me tocó la retirada. Fue un sueño que no pude cumplir y que me hubiera llenado de un orgullo tremendo», apuntaba al término de su conferencia.

Antes también se refirió a su experiencia en los Juegos de Los Angeles 1984 y su medalla de plata. «Me llegó en uno de mis mejores momentos. Yo debuté como internacional con la absoluta a los 19 años sin haber sido convocado antes con otras categorías inferiores. Luego pasaron 10 años para que volviera a jugar con la selección. Y eso a pesar de que siempre iba preseleccionado, pero también era uno de los descartes. Eso me sucedió en el Preolímpico con vistas a Los Angeles. Estuve preseleccionado pero me cortaron. Fue una desilusión tremenda que luego mitigó la llamada para jugar el torneo olímpico en lugar de Villacampa. Y ahí viví unas semanas únicas que se saldaron con la medalla de plata. Fue a nivel deportivo un momento que no olvidaré nunca. Algo que llevo siempre en mi equipaje y que sin duda alguna me marcó a mí y a todos los que lo logramos».