El Puente no puede con el líder

No pudo el Puente Castro contra un Real Valladolid B (0-2) que sigue en lo más alto de la tabla y tan solo se ve amenazado por la Cultural, que le sigue en la tabla a tres puntos de distancia. Los pucelanos no tardaron en demostrar que venían a por la victoria y en el minuto 6 Alejandro convertía el 0-1. Un tanto que no amilanó a los locales, dispuestos a dejarse el alma por sumar, al menos, un punto frente al líder.

Pero nada más lejos de la realidad. El meta visitante unas veces y los defensores otras hacían imposible el tanto del Puente Castro, que iba a ver cómo a pocos minutos del final, en el 78, encajaban el definitivo 0-2 que daba al traste con sus intentos por hacer el 1-1. Con este resultado, el Puente Castro se queda en quinta posición con 28 puntos, mientras que el Valladolid B tiene en su haber 37 puntos. La próxima jornada, los leoneses vuelven a jugar en casa, esta vez frente al UDC Sur, que esta jornada vencía 0-1 a La Peña.