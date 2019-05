Un puesto de play off en 90 minutos

ROBERTO ARIAS | LEÓN

El Atlético Astorga, que la temporada pasada quedó fuera de las eliminatorias de ascenso a la Segunda División por un punto, tratará el próximo domingo de que no se repita la historia.

La temporada 2017/18 afrontó la última jornada de la competición regular dependiendo de terceros, y aunque durante muchos minutos los resultados estaban favoreciendo al conjunto maragato, al final una serie de circunstancias hicieron que finalizara en la quinta posición, algo que puede volver a suceder cuando finalice la última jornada.

Sin embargo, esta campaña que está a punto de concluir, la clasificación entre los cuatro primeros está mucho más cara.

Cristo Atlético y Salamanca, tercero y cuarto respectivamente, sumaron un total de 74 puntos, mientras el Atlético Astorga hizo 73 para acabar quinto. Esta temporada el cuarto clasificado deberá sumar 79 ó 80 puntos, en función de los resultados que se produzcan, aunque en el mejor de los casos deberá hacer los 77 que ostenta en este momento el Numancia B.

El equipo maragato está obligado a imponerse a la Arandina en tierras burgalesas para mantener un mínimo de posibilidades de finalizar cuarto en la tabla clasificatoria del grupo octavo de la Tercera División ya que un empate o una derrota le dará automáticamente la cuarta posición al Numancia B al superar en un punto a los astorganos y el golaverage particular a su favor. Aunque la dificultad de sumar los tres puntos frente a la Arandina, que lucha con la Gimnástica Segoviana por acabar segundo al tener el Zamora prácticamente asegurada la primera plaza al tener tres puntos más que los segovianos y el golaverage general (el particular está empatado al haber finalizado con el resultado de 1-1 los dos partidos entre ellos) muy favorable al iniciar la jornada con +68 el Zamora por el +51 de la Gimnástica Segoviana, y no poder alcanzar a los de la ciudad de doña Urraca al estar cinco puntos por debajo cuando sólo restan tres por disputarse, es muy grande, la victoria sólo no valdría al Atlético Astorga para conseguir su objetivo, debiendo esperar que el Numancia B no gane a la Cebrereña en tierras abulenses, porque si el filial rojillo consigue los tres puntos hará estéril el esfuerzo que deberá realizar el conjunto maragato en tierras burgalesas.

La ventaja con la que cuenta el equipo dirigido por Miguel Ángel Miñambres es que el rival del Numancia B se juega la vida en este partido l estar luchando por la permanencia con La Granja, equipo que en esta última jornada recibe al Almazán. El equipo de Cebreros está obligado a derrotar al Numancia B si quiere tener alguna posibilidad de seguir en la categoría y que La Granja no lo haga. Una derrota del equipo segoviano daría la permanencia a la Cebrereña si logra la victoria, mientras un empate también será favorable para la Cebrereña al tener el golaverage particular empatado (finalizaron con el resultado de 0-0 sus dos enfrentamientos, y contar con el general a su favor al tener -35 frente al -46 de su rival.