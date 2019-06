Puyol aconseja a Xavi que no tenga prisa por dirigir al Barça

ELÍAS BENARROCH | QUITO

El excapitán barcelonista Carles Puyol cree que su antiguo compañero Xavi Hernández llegará eventualmente al Camp Nou como entrenador pero como un «consejo de amigo», le recomienda tomárselo con paciencia y que vaya «poco a poco» en esta nueva faceta de su carrera.

«Con Xavi hay que tener paciencia. La gente lo quiere ver ya de entrenador del Barcelona y estoy seguro de que un día lo va a ser», aseguró ayer en una entrevista con Efe en Quito.

El excampeón mundialista de la selección española cree que primero Xavi debe «formarse». «Hay que prepararse, porque tan rápido te suben como te caes si no salen los resultados».

Y, aunque dice que a él personalmente, como culé, también le gustaría verlo como entrenador, le recomienda «como amigo» que vaya «poco a poco» y que ya ocurrirá «en el momento que toque».

Puyol se encuentra en Ecuador desde la semana pasada para presentar el programa internacional de bienestar y calidad de vida «Vitality», que ha aterrizado en este país de la mano de dos aseguradoras locales y que propugna un estilo de vida saludable.

En una rueda de prensa multitudinaria que dejaba patente la afición con la que cuenta en este país, los responsables de la campaña dijeron haber reclutado a Puyol como ejemplo personal de los mensajes que tratan de transmitir para que la ciudadanía siga normas sanas en su conducta diaria.

«Siempre me he cuidado y (he estado) sano, aparte de la rodilla que es la que me obligó a retirarme y —que ahora está perfecta, por cierto— siempre me he cuidado y tenido mucha salud porque le he dado mucha importancia a los pequeños detalles».