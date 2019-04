«Que gane la Cultural y que la afición disfrute»

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

Regresa el derbi al Reino de León. Tras una temporada sin el duelo provincial por excelencia en la capital leonesa, Marianín, uno de los futbolistas más emblemáticos de la Cultural vaticina una victoria blanca. «Aunque la Ponferradina está bastante bien en los últimos partidos espero que gane la Cultural», asegura el mítico futbolista. Mariano Arias Chamorro ‘Marianín’, uno de los futbolistas legendarios de la Cultural afirma: «Esta temporada hay derbi en dos ocasiones. El primero acabó en empate y en esta oportunidad espero que gane la Cultural, que se vea un buen partido y que la afición disfrute. El año pasado no hubo derbi, pero esta vez lo hay, y no dejan de ser partidos muy especiales. La Ponferradina anda bastante bien y la Cultural tiene que recuperar el liderato». Marianín cree que la marcha de la Cultural debe ser mejor a la desarrollada a lo largo de la presente temporada. «La Cultural debería liderar el grupo porque tiene grandes jugadores, como por ejemplo Yeray, un todoterreno en el centro del campo y con llegada. Esta temporada no se qué le pasa a la Cultural, que cuando encaja un gol se descompone y tiene que luchar hasta el final para ganar los partidos, aunque en algunas ocasiones los encuentros se complican y al final sólo empata o pierde, como sucedió el domingo en Fuenlabrada».

Aunque el equipo leonés está atravesando por un momento crucial de la temporada no cree que la presión de tener que ser primero le esté pesando, «aunque la Cultural está en un momento en el que debe sumar de tres en tres. No creo que le pese la presión. Lo que tiene que hacer es salir a jugar como sabe, a darlas todas. Y jugando de acuerdo a la gran plantilla que atesora no debe de tener problemas. Pese a ello me mojo, la Cultural va a ganar porque tiene un gran equipo y muy buenos futbolistas, pero debe disfrutar», mantiene.

El ‘Jabalí del Bierzo’ apuesta por una victoria de la Cultural, «aunque la Ponferradina está bien en estos momentos del campeonato y la Cultural no sé bien donde está. Este derbi espero y quiero que lo gane la Cultural, que se vea un buen partido y que la afición disfrute. Es un partido para vivir el ambiente y disfrutarlo en el estadio Reino de León».

El resultado final no cree que sea definitivo, a pesar de que una derrota blanca dejaría al equipo de la capital más lejos del liderato del Grupo I de Segunda División B. «En esto del fútbol no hay nada escrito. Son tres puntos importantes, sí, pero estos derbis son así. Gana la Ponferradina y se pone por delante, pero dentro de siete partidos seguro que estará la Cultural por delante. Gane quién gane, la Liga seguirá muy emocionante, porque no habrá nada definitivo. La Cultural debe aprovechar su gran plantilla. Espero que lo haga a partir del derbi y hasta lograr el ascenso», remata el siempre culturalista Marianín.