«Que no me esperen hasta julio»

otero conde | ponferrada

Isi Palazón ha avisado en su casa que no le esperen hasta julio, que estará jugando el play off de ascenso con la Deportiva. Con esa confianza afronta el de Cieza y todo el equipo la fase de ascenso y el partido de vuelta ante el Cornellà este domingo: «Desde que terminó el partido en Cornellà estamos convencidos, entrenando al cien por cien. Hay que salir desde el minuto cero a por el partido y no cabe especular con el resultado. No hay que tener nervios ni ansiedad, eso ha de estar fuera. Va a ser un partido de mucha disputa y tendremos que estar muy intensos. Los dos equipos nos jugamos la temporada y hay que ir a por todas».

El extremo deportivista recordó en la jornada de ayer que cuando mejor ha estado el equipo ha sido cuando jugó ante rivales directos, sobre todo en la segunda vuelta: «En esos encuentros el equipo ha estado sensacional, con un ritmo de juego muy elevado, buen fútbol y siendo amos del balón, algo que hay que mantener y después que haya también un poco de buena suerte».

Ayer se cerraron las oficinas con casi 5.000 localidades retiradas, lo que hace pensar en una fenomenal entrada en el partido. El extremo murciano se refirió ayer a este asunto: «Quiero agradecer en nombre del equipo el esfuerzo que está haciendo la afición por nosotros».

Ayer tampoco se produjeron novedades en el entrenamiento matinal del equipo blanquiazul. Hoy comparece ante la prensa Jon Pérez Bolo tras la sesión de trabajo. Y para el domingo a la hora del partido se espera una temperatura de unos 25-26 grados Centígrados.

entrenamiento, viaje y afición

El equipo catalán trata de adaptarse a la hierba natural que se encontrará pasado mañana en Ponferrada y por eso tanto ayer como hoy se ejercita en la Ciudad Deportiva Joan Gamper del FC Barcelona, en Sant Joan Despí. El plantel verdiblanco viaja mañana en avión a A Coruña y de ahí a El Bierzo lo hará en autobús. Mientras, el club ha organizado un viaje con precio de 40 euros para sus seguidores que partirá a las cinco de la madrugada del domingo y cuyo regreso está previsto para después del choque. Saldrá con un mínimo de 40 personas. Ayer había 17 apuntados.