Quinto asalto a la élite para el Aros

MIGUEl ÁNGEL TRANCA | LeÓN

Llegó la hora de la verdad para el Hijolusa Aros. Tras una temporada marcada por el sobresaliente trayecto competitivo que llevaba a las leonesas asegurarse antes de tiempo el billete al play off finalizando segundas de su grupo sólo con el Celta por encima en la tabla, el último impulso tiene como escenario Tenerife donde desde hoy y hasta el domingo tienen por delante cuatro partidos (tres de la fase de grupos y un cuarto al que aspiran llegar) para poner la guinda con el ansiado ascenso a la máxima categoría del baloncesto femenino español.

Toda la temporada está en juego. Lo que se haya hecho hasta ahora ya no cuenta y ahora quien consiga festejar la victoria el domingo habrá completado el camino que empezaba en septiembre. El Hijolusa Aros llega con alguna jugadora ‘tocada’ pero la moral a tope para pelear por el ascenso por quinta vez. No será fácil. Por presupuesto e inversión en la plantilla tanto el Campus Promete como el Celta o las anfitrionas del Ciudad de los Adelantados parten con el plus que da contar con más rotaciones en un play off que obliga a las jugadoras a disputar cuatro partidos muy intensos en otros tantos días de competición.

Pero aunque no sea señaladas como favoritas las jugadoras de Moses tratarán de hacer ‘saltar la banca’ y conseguir el ascenso con el que sueña el club leonés desde que se presentara por vez primera a una ronda final (ha disputado cinco y cuatro de ellas consecutivas). Un camino que empieza hoy a las 13:00 horas con el rival más complicado que tendrán en el grupo, el Campus Promete. Un duelo en el que el Hijolusa Aros tratará de sorprender a un equipo temible que ha apostado muy fuerte este año para recuperar la plaza en Liga Femenina que perdió la campaña anterior. Han construido una plantilla para ascender con Jacinto Carbajal en el banquillo y jugadoras como Ylenia Manzanares, Rosemarie Julien, Sune Swart, la ‘ex’ del Patatas Hijolusa Patricia Benet y, por encima de todas las demás jugadoras de esta liga, Vanessa Gidden, clave en los títulos de Liga del Perfumerías Avenida y el Uni Girona, además de ser la máxima reboteadora de la pasada Liga Femenina. Una plantilla con siete jugadoras extranjeras que será un exigente rival para el estreno de las leonesas.

El viernes 26 de abril (17:00 horas) el rival será el CB Almería, el cuarto clasificado del Grupo B de Liga Femenina 2. Una segunda jornada que habitualmente es decisiva en estas fases de ascenso porque liquida los sueños de los equipos o los coloca ante una final en la tercera jornada en la que las leonesas se verán las caras (sábado 27 de abril, 13:00 horas) contra el equipo frente al que cerró la fase regular de la liga en San Esteban, el Añares Rioja que llega en un gran momento a la fase de ascenso a la Liga Femenina.