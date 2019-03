Una rácana Cultural cede el liderato al Fuenlabrada (1-0)

Qué poco rato dura la vida eterna. Una semana ha estado la Cultural en lo más alto de la tabla, pero hoy se bajó tras caer contra el segundo clasificado, el Fuenlabrada (1-0) en un muy mal partido de los de José Manuel Aira, que fueron incapaces de tirar entre los tres palos en todo el choque.

Un gol de cabeza en la primera mitad, tras saque de córner, condenó a los leoneses y dio alas a un Fuenlabrada muy bien trabajado en defensa, que incluso tuvo tres ocasiones más para ampliar el marcador.

Rácano el planteamiento de un José Manuel Aira que vuelve a estrellarse lejos del Reino de León. No ha sido capaz la Cultural de imponerse a ninguno de sus rivales directos, ni de ser ambiciosa ni eficaz cuando juega como visitante en toda la temporada y menos desde que el técnico berciano llegó al banquillo en diciembre de 2018.

Poco necesitó el Fuenla para volver a batir la portería defendida por Palatsí en un duelo que sonó más a play off que a competición regular. La Cultural se queda tercera de forma momentánea a la espera de lo que haga el Real Madrid Castilla esta tarde frente al Burgos. Fuenlabrada y Atlético de Madrid B se ponen líderes con 55 puntos, a dos la Cultural, que mucho tendrá que mejorar si quiere aspirar de verdad a terminar la Liga primera.

Así fue el minuto a minuto:

Minuto 95: Final del partido. La Cultural cae en Fuenlabrada 1-0 y pierde el liderato.

Minuto 93: La Cultural hace minutos que ha entregado el partido.

Minuto 90: Cinco minutos de descuento.

Minuto 88: Tarjeta amarilla para Yeray

Minuto 86: Se queda con diez la Cultural. Dioni se marcha del campo lesionado.

Minuto 85: Dioni en el suelo. Se ha hecho daño el delantero de la Cultural.

Minuto 83: Centro de Jiménez y Dioni remata fuera.

Minuto 81: Córner para la Cultural.

Minuto 80: Se va Caballero y entra Hugo Fraile en el Fuenla.

Minuto 80: Continuas pérdidas de tiempo del Fuenlabrada.

Minuto 79: Sale Kawaya y se va San Emeterio.

Minuto 76: Córner para el Fuenlabrada. Los madrileños pierden el tiempo constantemente. Va a entrar Kawaya en la Cultural.

MInuto 73: Enorme el centro de Liberto y falla Zelu el remate. Córner.

Minuto 72: Impotente la Cultural, que ya no tiene ni el balón.

Minuto 69: Sale Zelu al campo y se va Sergio Marcos.

MInuto 68: 70% de posesión de la Cultural, cero disparos a puerta. 30% el Fuenlabrada y cuatro disparos.

Minuto 66: Uyyyyyyyyyyyyyyyyyy. Casi marca el Fuenlabrada el segundo. La Cultural está fuera del partido.

MInuto 66: Remata fuera el Fuenlabrada.

MInuto 65: El Fuenlabrada no arriesga y solo se dedica a defenderse. La Cultural no conecta con los hombres de arriba.

Minuto 63: Pasan los minutos y la Cultural sigue sin tirar a puerta.

Minuto 62: Cambio en el Fuenlabrada. Sale Borja Lázaro y entra Gómez. Más defensas para lastrar a la Cultural.

Minuto 61: Otro centro de Jiménez pero hizo falta Dioni.

MInuto 60: Primer cambio en la Cultural. Se va Ortiz y entra Liberto.

MInuto 58: Una y otra vez se empeña la Cultural en dejar los centros a los laterales, imprecisos a la hora de poner balones al área.

MInuto 57: Casi llega el 2-0. Remata fuera el Fuenlabrada.

Minuto 57: Se estira el Fuenlabrada, que no da opciones a una Cultural muy lenta y sin ideas.

MInuto 56: La Cultural pone centros al área pero todos muy sencillos para el portero del Fuenlabrada.

Minuto 54: Centra al área la Cultural. Detiene el portero.

Minuto 52: La Cultural necesita cambios para agitar el encuentro.

Minuto 51: El Fuenlabrada está muy cómodo en defensa con dos líneas bien colocadas que no dan opciones a los leoneses.

Minuto 50: Sigue sin subir el ritmo la Cultural y no llega al área.

MInuto 49: Detiene Palatsí un centro del Fuenlabrada.

Minuto 48: Toca la Cultural pero lejos del área del Fuenlabrada.

Minuto 46: Se ha hecho daño Sergio Marcos, pero sigue sin problema.

Minuto 45: Comienza la segunda parte.

Pierde 1-0 la Cultural tras una mala primera parte donde los leoneses no han tirado a puerta y encajaron un gol de córner. Muy lentos, los de José Manuel Aira no se desmarcan, todos la quieren al pie. Señé está desaparecido y las bandas solo cuentan con la presencia de los dos laterales, que no intimidan a los defensas madrileños. Mal la Cultural, que tendrá que cambiar mucho en la segunda mitad si quiere darle la vuelta al marcado

Minuto 45(+1): Final del primer tiempo. 1-0.

Minuto 45: Uno de descuento.

Minuto 44: Centró Capilla pero la manda al cielo Javi Jiménez.

Minuto 42: Presiona ahora el Fuenlabrada. Los leoneses no tienen profundidad y su juego al pie no crea peligro.

MInuto 40: La Cultural se muestra impotente. No encuentra el camino para crear peligro.

Minuto 38: El Fuenlabrada se dedica solo a defenderse y los de Aira son incapaces de romper sus líneas.

Minuto 37: Amarilla para Señé.

Minuto 36: Dioni está absolutamente solo en ataque.

Minuto 34: Muy lentos en la circulación los leoneses. Nadie le imprime velocidad al juego.

Minuto 32: Lo intenta la Cultural pero no le sale nada en ataque. Señé y Capilla están desaparecidos.

Minuto 31: Tarjeta amarilla para Sergio Marcos.

Minuto 30: No logra mantener el balón la Cultural.

Minuto 28: El Fuenlabrada aprovecha para ralentizar el partido.

Minuto 26: Remata fuera Dioni tras un centro desde la banda. La Cultural muy lenta en su juego.

Minuto 25: Se echa de menos que Señé y Capilla entren en juego.

Minuto 23: Se pone cuesta arriba el partido para los de Aira, incapaces de crear peligro en ataque.

Minuto 23: Goooool del Fuenlabrada. Saque de esquina que remata a la red Juanma. 1-0.

Minuto 22: Detiene Palatsí una ocasión clara. Córner para el Fuenlabrada.

Minuto 21: Defiende bien la Cultural.

Minuto 19: Primer disparo a puerta de la Cultural. Tira desde fuera del área Javi Jiménez y se va fuera.

Minuto 19: Segundo córner para la Cultural.

Minuto 18: La Cultural no es capaz de acercarse al área del Fuenlabrada.

Minuto 16: No llega a rematar el saque de esquina Pablo Vázquez.

MInuto 15: Córner para la Cultural.

Minuto 15: Sin ocasiones de gol para la Cultural.

Minuto 13: Les falta a los leoneses más profundidad.

Minuto 11: La Cultural domina y el Fuenlabrada espera en su campo para aprovechar las contras.

Minuto 10: La Cultural presiona bien y está recuperando rápido el esférico.

Minuto 9: Primer disparo del Fuenlabrada. Detiene sin problema Palatsí.

Minuto 8: Sergio Marcos comienza a hacerse dueño del balón en el centro del campo.

Minuto 7: Capilla busca a Dioni pero el delantero no controla en el área.

Minuto 6: Un césped demasiado alto dificulta el juego de la Cultural, que aún no ha llegado al área rival.

Minuto 5: Despeja Pablo un centro del Fuenlabrada.

Minuto 4: La Cultural está con diez momentáneamente.

Minuto 3: Yeray sufre un fuerte golpe y cae al terreno de juego. Partido parado.

Minuto 2: Nerviosismo por parte de ambos equipos. Nadie controla el balón.

Minuto 1: Comienza el partido. La Cultural pone en marcha la pelota.

ALINEACIONES:

FUENLABRADA: Biel Ribas, Iribas, Glauder, Sotillos, Juanma Marrero, Clavería, Caballero, Cristóbal, Borja Lázaro, Randy y José Fran.

CULTURAL: Palatsí, Borja San Emeterio, Jiménez, Iván González, Pablo Vázquez, Yeray, Sergio Marcos, Ortiz, Capilla, Señé y Dioni.

ÁRBITRO: González Francés (comité canario).

La Cultural disputa mucho más que tres puntos ante el Fuenlabrada. Los de José Manuel Aira necesitan la victoria para seguir en lo más alto de la tabla y enfrente tendrán al segundo clasificado. Un partido en el que los leoneses no contarán con Aridane, lesionado, ni tampoco entraron en la lista Viti y Hugo Rodríguez.