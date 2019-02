Rafa Guijosa firmará mañana su renovación

Rafa Guijosa firmará mañana, en las oficinas del club, su renovación con el Abanca Ademar, al que seguirá unido al menos dos temporadas más. Lo anunció hoy por la mañana el presidente Cayetano Franco durante un desayuno de trabajo con las empresas que apoyan a la entidad deportiva. "Nunca ha habido ningún problema. Mañana lo plasmaremos en un papel y lo haremos público", reveló el dirigente, quien abordó, del mismo modo, la salida de Nacho Biosca, quien no aceptó la oferta, a pesar de un incremento notable en la nómina, por, según manifestó el catalán, la elevada cláusula de rescisión.

"Respeto todo lo que ha dicho pero hoy no se le escapa a nadie que un jugador se vaya o se quede por una cláusula. Nosotros la redujimos a más del cincuenta por ciento respecto al contrato anterior e incluso le hicimos una propuesta a su representante que llegaba a la cantidad que pedían si el equipo no jugaba competición europea", explicó Tano Franco. El presidente del Abanca Ademar dejó ver que el portero dilató la negociación con el club leonés mientras conversaba en paralelo con el Kadetten suizo, su próximo destino. En ese sentido, no cree que Biosca hubiera dado el sí en caso de bajar la cláusula a esos 20.000 euros que reclamó públicamente. "Sé lo que digo y sé lo que hago. Nuestro director deportivo (José Carlos Cabero) también sabe perfectamente lo que le dijo a su representante, pero si pasa el tiempo y llegado el momento ficha por otro club creo que la cláusula no era el motivo", lamentó Tano Franco, quien deseó lo mejor a Biosca en esa nueva etapa que arrancará en Suiza.