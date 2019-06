Rafa Nadal arrolla al nipón Nishikori

Rafa Nadal celebra su victoria sobre el japonés Kei Nishikori tras el partido de cuartos. C. BLUMBERG -

Enric Gardiner | parís

Justicia divina es el término que explica que, a la larga, la justicia siempre acaba llegando. A Rafa Nadal y Kei Nishikori la justicia divina les llegó cuando este martes un destruido físicamente tenista japonés sucumbió ante el español (6-1, 6-1 y 6-3), que alcanzó sus duodécimas semifinales de Roland Garros. Su rival el viernes por el pase al partido decisivo será Roger Federer, quien derrotó a Stan Wawrinka, por 7-6 (4), 4-6, 7-6 (5) y 6-4 en tres horas y 40 minutos, en un partido en el que también la lluvia hizo acto de presencia. Será el enfrentamiento número 40 entre ambos, el primero desde la final del Masters 1.000 de Shanghái en 2017 y el sexto en Roland Garros, donde no se enfrentan desde la final de 2011. Todos sus duelos en París se los quedó Nadal, incluyendo la única semifinal que disputaron, en 2005. En cuartos Nishikori fue una marioneta. Un muñeco de trapo en manos de Nadal. Y la culpa no la tenía un mal día del japonés, si no que el nipón llegaba después de dos encuentros a cinco sets, el último de ellos, ante Benoit Paire, finiquitado en dos días, extendiendo el cansancio del pupilo de Michael Chang. Nishikori arrastraba una merma física que contra otro jugador quizás podría enmascararse, pero ante Nadal era imposible.

Soñaba con ello y ya lo ha conseguido. Roland Garros volverá a reeditar el duelo entre el español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer.