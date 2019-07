Rahm desafía el favoritismo de McIlroy en el Open Británico

"Igual que Sergio (García) ganó el Masters el día del cumpleaños de Seve (Ballesteros) ojalá yo gané en el aniversario de su primera victoria en el Open Británico". Jon Rahm llega sobrado de confianza al Open Británico y se atreve a soñar en grande con el primer triunfo de Ballesteros en el recuerdo. Sucedió hace 40 años, en 1979, cuando el jugador cántabro, de apenas 22 años, superó a Jack Nicklaus y Ben Crenshaw en Royal Lytham con el ya famoso tiro del párking e inició una carrera de leyenda.

Rahm, de 24 años, lleva tiempo llamando a la puerta. Desde su salto al profesionalismo hace tres temporadas. Octavo del ránking mundial, el jugador del pequeño pueblo de Barrika se adjudicó el Open de Irlanda hace dos semanas con una última vuelta prodigiosa para sumar el séptimo título de su brillante carrera y eso lo convertirá en uno de los firmes candidatos al triunfo en la 148 edición del Open, el torneo más antiguo del mundo, la joya del Grand Slam, que a partir de este jueves se disputará en el campo de golf Royal Portrush (Irlanda del Norte), que fue sede del torneo oor última vez en 1951.

La ecuación entre fuerza mental, juego y ambición sitúa a Rahm en el cuarto lugar de las apuestas, tan solo por detrás de Rory McIlroy, y los estadounidenses Brooks Koepka y Dustin Johnson y, por delante, de Tiger Woods o Justin Rose. Ess el ultimo grande que me falta por jugar bien y espero acabar el año fuerte. Olazábal estuvo muy cerca, también Sergio. Para mí sería un honor ser el siguiente español en ganarlo", explica Rahm, que entiende que su juego está bien para pelear por el título en un 'link' (recorrido al lado del mar), con muchas subidas y bajadas, con bunkers temibles, donde saber dominar la bola frente a las cambiantes rachas de viento tendrá un papel fundamental.

ESCENARIO DE LA INFANCIA

El favoritismo de Rory McIlroy es un escenario tan exigente es fácilmente explicable. Se crió en las inmediaciones de Portrush y guarda numerosos recuerdos de su infancia. Cuando era un crío, con 16 años, firmó el récord del campo con 61 golpes, 10 bajo par, disparando su fama, anticipando lo que vendría durante su carrera. Ahora, a los 30 años, instalado en el tercer puesto del ránking mundial, vive un momento de madurez, y con cuatro grandes en su palmarés, incluido el Británico del 2014 en el Royal Liverpool, está en disposición de añadir otro major y dar el salto al panteón de las grandes estrellas. Intento no sentirme como el centro de atención, sino como en otro Open Británico. Ya he jugado algunos hasta ahora. Sé lo que me espera. Tal vez será un poco más ruidoso, explica.

Buena parte de las miradas se dirigirán también hacia el estadounidense Brooks Koepka, de 29 años, el número uno del ránking mundial, el jugador que presenta un palmarés intachable este año en los majors (2 en el Masters, ganador del PGA, 2 en el US Open) y del que nadie duda que estará en la pelea del fin de semana, tanto por su juego como por contar con un arma adicional: su caddie, Rickie Elliot, con el que empezó a trabajar en el 2013 con unos resultados espectaculares (cuatro victorias en los últimos nueve grandes disputados) creció en Portrush y se conoce el campo al dedillo.

GARCÍA, CON GANAS

Van a ser días tensos y el viento complicará el recorrido, pero son links. Sabemos cómo jugarlos, cuenta el castellonense Sergio García, ganador del Masters 2017, que asegura que vuelve a encontrar sensaciones, y es uno los siete jugadores españoles que estarán presentes en la cita británica. Al margen de Rahm estará también Rafa Cabrera, Jorge Campillo, el barcelonés Adri Arnaus, el nuevo talento de este deporte, de 24 años, que ya compitió en el Open de EEUU, el donostiarra Adrián Otaegui y el veterano Miguel Ángel Jiménez, que vuelve con 55 años a medirse con la élite del golf mundial gracias a su victoria en el British Senior. Es su British 25, y celebra su torneo 700 en el Circuito Europeo, número que luce en una manga.

Es un premio y me hace ilusión jugar, más aquí, que es la primera vez que lo he hecho en este campo y me ha encantado cuenta el veterano golfista malagueño, decidido a presentar batalla en un torneo en el que el italiano Francesco Molinari defenderá el título que consiguió el pasado año en una batalla durísima en Carnoustie con el recuperado Tiger Woods, ganador este año del Masters de Augusta, su 15 título del Grand Slam.