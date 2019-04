Rakitic: 'Todos vamos detrás de Leo para ganar esta copa linda y deseada'

Ante centenares de periodistas, frente a decenas y decenas de cámaras de televisión y fotógrafos, Ivan Rakitic, centrocampista preferido de Ernesto Valverde junto a Sergio Busquets, aseguró que todos sus compañeros van detrás de Leo Messi cuando anunció, en el discurso de pretemporada, que quería ganar para el barcelonismo "esta copa tan linda y deseada" como la Champions. "Si Leo lo dice, si Leo, que ha ganado ya cuatro, la desea, todos nosotros vamos detrás de él para conseguirla", señaló Rakitic.

"Llegar a una semifinal de la Champions cuatro días después de ganar la Liga, te produce una enorme alegría y, sobre todo, te da mucha confianza y, sobre todo, genera una enorme ilusuón. Si podríamos estar mejor?, hombre, difícil, claro que siempre se puede mejorar, pero no es fácil. Lo importante, desde luego, es aprender de los años anteriores, de los fallos cometidos e intentar disfrutar lo máximo posible de estos estupendos momentos que nos esperan porque todos estamos convencidos de que lo mejor está por llegar".

TODOS DETRÁS DEL CAPITÁN

Sobre si el equipo, el vestuario, el equipo técnico, se exige el triplete, Rakitic reconoció que todo el vestuario arde en deseos de redondear un gran año. "Debemos disfrutar de todo lo que nos queda, que es mucho y, sí, todos perseguimos la temporada perfecta". Y, claro, en ese sentido, tiene mucha importancia la conquista de la Champions, la "copa linda y deseada" como la definió Messi.

"Aquí, si el capitán dice algo, todos vamos detrás. Leo sabe de la exigencia del Barça, lleva 10 Ligas en 15 años no?Nervioso Leo? Cuantas Champions tiene?, cuatro, imaginate!, sabe que no nos podemos parar aquí. Ya visteis la manera, las ganas, con las que levantó la copa de la Liga y como la celebró con sus hijos. Qué nos toca hacer a los demás cuando vemos a nuestro capitán tan ilusionado con seguir ganando títulos?, pues ir detrás de él", insistió Rakitic.

Cuando le comentaron que Jürgen Klopp ha dicho que el Camp Nou no es uno de los templos del fútbol, Rakitic le restó importancia al tema. "Creo que quería quitar la presión a sus jugadores, que lo vean como un campo más. Respeto su opinión, pero jugar en el Camp Nou es distinto, campo diferente, disfrutas mucho del fútbol, ojalá pudiese jugar todos los partidos aquí, en casa con nuestra gente. Conozco a Klopp, le tengo respeto, sus equipos están muy preparados, ordenados, siempre los mejora. No será fácil defenderles, arriba tienen jugadores buenísimos pero hay que hacerlo todos juntos, no dejarles correr. Hacer nuestro fútbol. Todos sabemos lo que van a hacer y nosotros lo que debemos hacer es que ellos estén preocupados por nosotros".

FELICÍSIMO EN BARCELONA

Rakitic cree, como todo el mundo, que el partido perfecto sería marcar y no encajar goles, pero eso es muy difícil. "No tenemos que pensar en el partido de vuelta aún. Hay que ir a por todo, con tranquilidad, confianza, ellos tienen sus armas y para ganarles, para eliminarles, deberemos estar a nuestro mejor nivel en los dos partidos. Lo perfecto sería que no marcasen, sí. Mejor fútbol posible, ir arriba pero no perder la cabeza. Unidos como hasta ahora".

Ni que decir tiene que Rakitic, que hace unos meses sonó como el jugador preferido para hacer caja en el Barça, reconoció en su charla de hoy que ha hablado con el presidente Josep María Bartomey y que le ha tranquilizado en ese sentido "así que espero que el 'mister' siga confiando en mi pues, del cariño de la gente, estoy maravillado, encantado, me siento felicísimo. No hay otro lugar en el mundo para jugar a fútbol y vivir que Barcelona".