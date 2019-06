Ramos enseña el camino a La Roja

RODRIGO ERRASTI | MADRID

Sergio Ramos, antes de casarse, no pudo evitar convertirse en protagonista decisivo para que España se marche a tomar el sol y desconectar como líder destacado de grupo camino de la Euro 2020. Lo fue desde antes del encuentro, al recibir un homenaje por ser el que más partidos ha ganado en la historia de la selección. Recogió el galardón, otro más en su palmares Y es que si hay un récord a la vista nada puede detener al central, que ha obrado 7 goles en sus últimos 8 partidos con España y es el máximo goleador de la ‘era Luis Enrique’.

El 3-0 final, gracias a los dos goles postreros de Morata y Oyarzábal cuando Suecia se abrió en busca de un empate en el que no confió, no debería tapar que España volvió a sufrir para optimizar su posesión y las ocasiones ante un rival muy replegado. Sólo el penalti de Ramos, que no optó esta vez por emular a Panenka, desniveló un encuentro que controló por completo ‘La Roja’, gracias a Parejo y Fabián, pero le faltó claridad para crear ocasiones de manera continuada ante una Suecia que, por momentos, estuvo muy cómoda.

El cuadro escandinavo, que dejó llegar a su rival hasta tres cuartos de campo, ya demostró en el Mundial que repliega muy bien y es capaz de sobrevivir a los centros laterales. Además, cuando robaba por dentro a Busquets comprometía a España, sujetada por Ramos e Iñigo. Eso sí, cuando ya perdía en la segunda mitad el cuadro nórdico demostró no tener, o saber ejecutar, un plan B. Fabián y Parejo conectaron Es verdad que el partido era el último de una campaña que, para algunos, empezó en julio.

La primera gran decisión de Robert Moreno fue completar el relevo en la portería, dando confianza a Kepa que ha jugado todos los partidos desde que el asturiano se ausentó en Malta tras el triunfo ante Noruega. También estuvo en el once Fabián Ruiz.

Así, con Isco y Asensio escoltando a Rodrigo Moreno apareció España en un Bernabéu al que le costó entrar en calor. La gente, tras el bocadillo del intermedio, comenzó a hacer la ola, lo que siempre suele ser una mala señal cuando el asunto no está decidido por goleada. España lo intentaba pero su circulación de balón era muy lenta y sufría con cada pérdida en la zona ancha. El partido, con una España tan previsible y lenta en la circulación de pelota, necesitaba algo que lo agitara. Y entonces, cuando ya Luis Enrique había decidido reclutar a Morata, Larsson se equivocó al levantar la mano en una pelota puesta al área por Asensio. Penalti claro. Ramos no falló desde los once metros. Apenas hubo ocasiones pero Jannson perdió una bola y Helander trabó en la carrera a Morata. Ramos ejerció de líder y dejó el penalti al punta del Atlético. Tampoco falló. Suecia bajó los brazos y encajó un gol final. España se va de vacaciones con 12 puntos, más cerca de la Euro, esperando aclararse después de reflexionar este verano y llegar a Bucarest en septiembre con las ideas más claras.