Ramos medita dejar el Madrid

agencias | madrid

No es la primera vez que amenaza con marcharse del Real Madrid, aunque al final siempre ha continuado. Pero ayer, varios medios de comunicación se hicieron eco de una noticia que desveló El Chiringuito donde asegura que Sergio Ramos se estaría planteando abandonar el club. El central tiene varias ofertas de clubes europeas encima de la mesa. United, Juventus y PSG estarían dispuestos a ficharle para la próxima temporada y el de Camas se está dejando querer. Duda si seguir a las órdenes de Zidane o cambiar de aires después de numerosas temporadas vistiendo la elástica blanca. Hay quienes sospechan que quizá busque un aumento de sueldo. Habrá que esperar para saber si realmente deja el club.

Mientras tanto, Ramos aprovechó para recordar el famoso gol al Atlético de Madrid en el minuto 93 cuando se cumplen cinco años de la final en Lisboa. «Han pasado cinco años, pero parece que fue ayer. El fútbol pasa muy rápido pero no dejo de emocionarme. Cambió la historia de nuestro club, hacía mucho tiempo que no se ganaba la Champions, era mi primera Copa de Europa y prácticamente cuando estaba todo perdido», manifestó el de Camas a la televisión oficial del club. Un momento que jamás olvidará por los instantes y pensamientos antes del córner que lanzó Luca Modric. «Soy muy optimista y hasta el último segundo pienso que es posible. Soñaba que llegase ese balón perfecto para poder rematarlo y que acabase dentro. Dicho y hecho: un gran balón de mi ‘hermano’ Modric, que lo hace volar, y fue donde tenía que ir. Ese balón no lo rematé con la cabeza, lo rematé con el alma», subrayó.

«Después de ese momento le dije a mi madre que a partir de ahí podía morirme tranquilo. Es el mejor, el gol de mi carrera, por lo que representa no solo para mí, sino para el fútbol y para nuestro club», sentenció Ramos. El capitán de la selección española recordó lo que le dijo Iker Casillas, que cometió un error en el gol del Atlético de Madrid, tras esa final: «Me dijo: ‘Hermano, eres el puto amo, te quiero’. A Iker le tengo un cariño especial de una relación de muchos años, somos muy buenos amigos».

Asimismo, destacó el apoyo antes de esa final de Florentino Pérez. «Fue un gesto muy cariñoso por su parte depositar su confianza en mí.Te hace sentir un poco más importante y que yo le pudiera transmitir esa confianza al grupo, que tirase de él en los momentos importantes. Esa fusión al final tuvo su premio», señaló. «Siempre será un gol que pasará a la historia. Es un trabajo de equipo y de mucho sacrificio que necesitaba terminar la historia y el cuento con ese resultado. Me tocó meter el gol, pero pasaremos a la historia como equipo, no solo por el gol de Sergio Ramos», destacó el capitán del Real Madrid.

Por otra parte, el brasileño Vinicius Junior inició su periodo de vacaciones con un evento en Tokio, en colaboración con la Fundación Real Madrid y sus escuelas de fútbol, desde donde hizo balance de la temporada, satisfecho en lo personal y asegurando que ha sido «un año genial». Los alumnos de las escuelas de fútbol de la Fundación Real Madrid en Japón, en un proyecto que desarrolla junto a Global Football Management, conocieron a Vinicius y disfrutaron al jugar un partido en una cancha de fútbol sala junto al brasileño. Vinicius hizo balance de su primera temporada en el Real Madrid, en contraste el bajo rendimiento del equipo con su análisis personal. «Fue una lástima que no estuvimos bien en ninguna de las tres competiciones grandes, pero el equipo venía de ganar tres Champions seguidos y eso, por desgracia, era algo que podía suceder. Todos esperamos que las cosas salgan mejor la próxima temporada y que el equipo vuelva a ganar. Seguro que lo volvemos a hacer», dijo. «Ahora necesito descansar, pero deseo que comience la temporada otra vez. Aprendí mucho».