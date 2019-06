Los Raptors recuperan la ventaja ante unos Warriors diezmados en la final de la NBA

Ni siquiera con un Stephen Curry increíble, aunque hace tiempo que hay que creer que el base puede hacer cualquier cosa, los Warriors han podido superar sus bajas. Unos brillantes y efectivos Raptors se han impuesto cómodamente este miércoles 123-109 en Oakland, su primer partido fuera de casa en su primera final de la NBA, y vuelven a liderar, 2-1, la serie al mejor de siete partidos. El viernes, también en el Oracle, pueden acercarse un poco más a un título que se siente al alcance.

La desgracia para Golden State está en las lesiones. A las que ya les han privado de Kevin Durant y Kevin Looney se ha sumado la que sufrió en el segundo partido de la final Klay Thompson. Y por más lobi que hizo 'Splash' hasta el último momento para jugar el miércoles, Steven Kerr y los preparadores físicos optaron por no arriesgar una lesión mayor que pusiera en peligro su presencia en el resto de las finales e hicieron que Thompson se perdiera su primer partido en unos play off tras 120 en siete temporadas. Nunca me hubiera perdonado si se hubiera lesionado más, decía luego Kerr, que confía en recuperarlo para el viernes.

En cualquier caso los Raptors aprovecharon al máximo la situación. Desde el primer momento salieron con fuerza, dirigidos por un agresivo Marc Gasol. Nunca dejaron de poner presión en la debilitada defensa de los Warriors. Y recorrieron el camino hasta el triunfo liderados por los 30 puntos de Kawhi Leonard (con siete rebotes y cinco asistencias) y los 23 puntos y nueve asistencias de un brillante Kyle Lowry, que hizo todo bien: marcando tono, controlando juego, con buenos tiros y dando respuesta a los esfuerzos de Curry por retomar el control del partido en la segunda mitad.

Los otros titulares de Toronto también anotaron dobles figuras en puntos: 18 Danny Green y Pascal Siakam y 17 Gasol, que capturó también siete rebotes y dio cuatro asistencias. Fred VanVleet sumó 11 puntos más y, de guinda, Serge Ibaka brilló en la defensa, con seis bloqueos. Leonard y Green, además, dieron a los Warriors algo de su medicina habitual: 11 triples de 19 intentos.

Fue todo demasiado incluso para superar otra jornada de récord de Curry: 47 puntos, su máximo en unas finales, ocho rebotes y siete asistencias. Y aunque nunca tiró la toalla, las deficiencias de apoyo se hicieron evidentes. Solo Draymond Green y André Iguodala superaron la barrera de los 10 puntos (17 y 11 respectivamente). Y Curry reconocía que deben recalibrar para el cuarto partido de una serie que calificó de montaña rusa. Hay que jugar más inteligente, no importa quién esté en la cancha.

La esperanza para los Warriors es que vuelva Thompson el viernes. Pero también, encontrar más juego que acompañe el esfuerzo y el extraordinario talento de Curry y reforzar una defensa que este miércoles se hizo añicos. Si vamos a marcar 109 hay que mantenerlos en 108, decía Kerr tras la derrota. La defensa gana en los play off, especialmente en las finales.

Los Raptors, no obstante, no tienen intención de desaprovechar la oportunidad. Este miércoles se mostraron capaces de superar la derrota decepcionante del segundo partido. Tienen talento, experiencia y voluntad. Y el incentivo de que acarician la historia, por mérito propio.