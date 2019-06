El regreso de Aira sólo depende de que lo haga oficial la Cultural

La vuelta de José Manuel Aira (Ponferrada, 1976) a la Cultural sólo está a expensas de los tiempos que marque la entidad futbolística leonesa para anunciar su contratación, tras ser despedido el 20 de mayo después de no ser renovado su contrato por no alcanzar el objetivo previsto del ascenso a Segunda División, cuando al final del campeonato de Liga regular el equipo leonés no logró disputar el play off de ascenso a la categoría de plata del fútbol español.

Hay que reconocer que Aira llegó para sustituir a Víctor Cea en diciembre del pasado año y tomar las riendas de una plantilla que el berciano no confeccionó. En esta ocasión, tendrá la facultad de conformar un plantel de jugadores a su gusto, de acuerdo con el que ya ejerce de nuevo director deportivo culturalista, Ricardo Pozo. Los que ordenan la entidad leonesa son partidarios de que el técnico Aira tenga una segunda oportunidad en la Cultural. Está próxima a producirse para iniciar un nuevo proyecto deportivo.

El defensa central Josema, murciano de 23 años, por su parte, firmó el sábado un acuerdo para la rescisión de su contrato con el Córdoba y ya suena para la Cultural, al que Aira le dio máxima confianza en su etapa en el Sochaux francés.