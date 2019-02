Reino de León se aferra a su mejoría para buscar la sorpresa en Lugo

M. ÁNGEL TRANCA | LeÓN

Reino de León intentará estrenarse lejos del Palacio para dejar patente sobre la pista del Pazo Provincial de los Deportes de Lugo su mejoría en el juego. No van a tenerlo fácil los de Fermín Hueso frente a un estudiantes que parece haber recuperado la solvencia del primer tramo de Liga que lo llevó a ocupar puestos de privilegio.

A pesar de ello los leoneses pretenden demostrar que los últimos encuentros en los que su crecimiento en defensa y en cierta medida a la hora de ver aro les ha permitido no estar tan lejos de sus rivales. Hoy buscarán que esos argumentos le sirvan para sacar un resultado a su favor en un pabellón complicado y frente a un enemigo que aún no ha tirado la toalla por entrar en los puestos de play off. A priori el favoritismo es de los gallegos pero el Reino de León tratará de aprovechar sus opciones para estrenar su casillero en positivo como visitante y de paso lograr la segunda victoria liguera. Un propósito para el que sin duda tendrán que sacar a relucir todo su potencial y virtudes. También su crecimiento a lo largo de la temporada. Todo para un examen de alta exigencia.