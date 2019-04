Reino de León muere en la orilla frente al Betanzos

MIGUEl ÁNGEL TRANCA | LEÓN

Reino de León se quedó a las puertas de lograr su segundo triunfo de la Liga. Y eso que los de Fermín Hueso hicieron méritos para doblegar al Santo Domingo de Betanzos (72-79) en un pulso en el que llegaron a ir nueve puntos por delante (41-32 al descanso) pero que tras el paso por vestuarios se les complicó en exceso para ceder frente a un adversario que fue de menos a más y que supo aprovechar su mayor frescura en los momentos vitales.

Con un Domínguez sobresaliente (anotó 24 puntos) escoltado por Guillermo Rodríguez, Unai de la Red y López Pernia, todos ellos autores de 10 puntos, el Reino de León empezaba como un tiro el envite. Superior tanto a la hora de anotar como en la defensa, los locales firmaban un 15-8 en los primeros cinco minutos que se iba a reducir a sólo un punto al cerrar el primer capítulo (23-22).

Consistente en defensa pero incluso mejor en ataque, los siguientes diez minutos resultados más que propicios para los locales que se iban a los nueve puntos de rédito con el 41-32.

El segundo triunfo parecía estar en camino para el Reino de León. Incluso en los cinco minutos siguientes al descanso (48-44). Pero a partir de ahí su acierto iba a bajar varios peldaños mientras que el de su rival, el Betanzos, aumentaba. Prueba de ello era el 54-57 con el que los dos equipos iban a afrontar los últimos diez minutos.

Todo estaba en el aire aunque la remontada visitante le ofrecía un panorama más consistente. Daba igual porque el Reino de León no se conformaba con nadar y morir en la orilla. Luchó hasta el final pero esa frescura de la que hacía gala en todas las facetas del juego en los primeros 20 minutos ya no era tal. Y en ese intercambio de canastas el Betanzos salía airoso frente a un plantel leonés que lo intentó hasta el final. Pero no pudo.