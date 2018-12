Reino de León no pone fin a su dinámica negativa

A. DE CASTRO | BETANZOS

La victoria se hace esperar. No hubo manera, tampoco buen juego ni fortuna, y el Reino de León sumó su décima derrota consecutiva (77-59) en la décima jornada de Liga. Un partido disputado en tierras coruñesas ante un necesitado Betanzos que aprovechó la ocasión inmejorable que se le presentó y le ofreció a su sufrida afición una gran alegría en forma de victoria contundente.

El choque apenas si tuvo una historia que contar pues el conjunto leonés tan sólo pudo competir por el resultado durante unos pocos minutos de partido, ya que los gallegos no tardarían en cobrar una cómoda ventaja que no hizo sino reafirmar su confianza y que les serviría, salvo en el segundo cuarto que sería el más igualado, para ir aumentando la renta de forma paulatina pero sin pausa frente a un Reino de León que fue un querer y no poder.