Responde contra los mejores

otero conde | ponferrada

Cuando más pesimismo reinaba en torno a la Deportiva, la mejor versión de ésta ha vuelto a aparecer. Lo hace a tiempo, porque las cosas en la parte alta de la clasificación están muy igualadas y restan 24 puntos en juego. Unos dos tercios o incluso alguno más podrían ser necesarios para clasificarse.

La Deportiva del primer tercio de campeonato, incluso una versión mejorada, ha aparecido en las dos últimas jornadas. Sigue sin ganar fuera, pero antes de ayer mereció mucho más que el 0-0. Y eso que al final casi pierde.

El conjunto blanquiazul no dejaba su marco a cero en dos jornadas consecutivas desde las dos primeras semanas de diciembre, que coinciden con el último triunfo lejos de El Toralín. El equipo se vuelve a mostrar muy solidario, presiona más arriba, apenas concede ocasiones al rival y crea juego. ¿Tendrá que ver en ello los dos partidazos seguidos de Larrea?

El Atlético de Madrid B hizo dos tiros entre los tres palos en la jornada anterior, el segundo en el minuto 94. El Castilla, al margen del penalti marrado por Cristo González, otros dos, ambos en el primer período. Algo parece que ha cambiado y curiosamente llega contra los dos mejores equipos a los que se ha medido en la segunda vuelta la SD Ponferradina, que son rivales directos. Desde luego que si el equipo de Bolo mantiene la línea de esos dos choques en lo que falta de competición, que ya es menos de un cuarto de campeonato, tendrá serias opciones no sólo de jugar la fase de ascenso a Segunda División A, sino también de pelear por el título liguero del grupo I de Segunda División B. Eso sí, tendrá que estar un poco más atinado en ataque. Luca Zidane se hizo poco menos que internacional ante la Deportiva y no es el primer portero en las últimas semanas. Además, la lesión de Yuri podría complicar el panorama. Los otros dos delanteros aún no han visto puerta, aunque ocasiones han tenido unas cuantas.

Restan cuatro partidos como local contra dos equipos que parece que se van a jugar poco como Unionistas e Ínter, uno contra un conjunto que se está jugando la permanencia y podría incluso descender en Ponferrada, el Artístico Navalcarnero, y un rival directo que ahora es segundo y el domingo se jugará con la Cultural el liderato: El CF Fuenlabrada. Y fuera habrá que sacar un bagaje de puntos mayor que el que viene totalizando el equipo de Bolo en los últimos meses. Los rivales serán Cultural, Real Valladolid B, RC Celta B y Unión Adarve. Podría darse el caso de que tres de esos equipos no se jugasen nada o casi nada cuando reciban a la SD Ponferradina. Lo cierto es que ahora todo el mundo tira de la calculadora, pero las cuentas no saldrán si en el partido más inmediato se falla.

Lo próximo

La siguiente cita del conjunto ponferradino será el sábado a las 19.00 horas ante Unionistas CF, primer equipo que le derrotó en la Liga y que viene de ganar a otro líder, en este caso el Fuenlabrada. Bolo no perderá jugadores por sanción y podrá contar de nuevo con Yacouba Diori, que hoy disputa su segundo y último partido con la selección sub-23 de Níger.