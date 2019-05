El resultado del sorteo es válido

otero conde | ponferrada

La Jueza de Competición de la RFEF desestimó ayer el recurso interpuesto por el CD Teruel por presunta alineación indebida de la UE Cornellà en el último partido de Liga en la persona del delantero Abde. Esto quiere decir que todo se mantiene como había dictado el sorteo de los cruces el pasado lunes. Así que de forma definitiva (o casi definitiva) la Deportiva jugará este domingo desde las 19.15 horas ante el conjunto catalán en campo de éste.

«Como regla general se establece la imposibilidad de que un futbolista de un equipo dependiente que haya sido sancionado y que pueda ser alineado en un equipo superior intervenga en éste hasta que transcurra el número de jornadas a que haga méritos la sanción. No obstante, como el campeonato donde ha cometido la infracción objeto de sanción ha concluido, resultaría de aplicación lo estipulado en el párrafo tercero, que establece que la regla contenida en el primero no es de aplicación cuando el número de partidos de suspensión que se haya impuesto exceda al número de partidos que resten por disputarse en el campeonato en que se cometió la infracción. Si concurriera esa circunstancia, como en el caso objeto del presente expediente, el jugador debe cumplir la sanción con el equipo en el que está inscrito. Dado que se trata de una infracción de carácter leve cuyo cumplimiento se somete a lo establecido en el artículo 56.1 del Código Disciplinario, en relación con el 56.5, la sanción debe cumplirse en la próxima temporada, ello con independencia de que el futbolista cambie de categoría, división o grupo, debido a que la competición ha concluido quedando pendiente el cumplimiento íntegro de la sanción». Ése es el resumen de la argumentación de la Jueza de Competición. Desde el CD Teruel su director deportivo, Nacho Romero, aseguró que el club recurrirá: «Presentaremos alegaciones en primer lugar ante la jueza pero, de no ser aceptadas, recurriremos a todas las instancias; al Tribunal Deportivo e incluso a la justicia ordinaria si hace falta». De hecho, ayer presentó un nuevo recurso, en este caso ante el Comité de Apelación.

Medianamente ajena a ello, la plantilla de la Deportiva entrenó ayer. También lo hizo la del Espanyol B, por si acaso. Tras el trabajo, Óscar Sielva habló del play off y de este primer encuentro que afronta el conjunto blanquiazul: «Estamos motivadísimos. Nos encontramos donde queríamos a principios de la temporada y vamos a pelear pro ascender. Intentaremos ganar allí. Quizá sea un tópico lo del partido a partido, pero es como hay que afrontar esto con garantías».

El mediocentro se refirió a la hierba artificial, ésa que en la Liga siempre se le ha dado mal al equipo, pero de la que en fases de ascenso salió mejor parada; léase UE Sant Andreu o Universidad de Las Palmas de Gran Canaria CF, si bien perdió en Lucena: «El equipo está mentalizado de que vamos a jugar en esa superficie. Durante el año estuvo serio en esos campos y logró ganar al Ínter, Real Valladolid B y Unión Adarve y puntuar en Guijuelo y Bouzas. En adaptación no creo que tengamos problemas». Y sobre el rival apuntó esto: «Es un equipo muy intenso, sobre todo en su casa. Las segundas jugadas y el balón parado serán claves. Es muy importante marcar fuera, como lo será jugar en casa con nuestra gente la semana que viene».